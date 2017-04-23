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Султан Сосналиев

Боевой путь Султана: что ты знаешь о Герое Абхазии Сосналиеве?

© Фото: из архива семьи Сосналиева
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (26)
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Государственный и военный деятель Абхазии - Герой Абхазии Султан Сосналиев, пришедший на помощь абхазскому народу в первые дни войны с Грузией, родился 23 апреля 1942 года. Информационное агентство Sputnik подготовило тест на знание военной биографии Сосналиева.

Темы:
Sputnik Игротека (26)


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