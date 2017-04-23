Боевой путь Султана: что ты знаешь о Герое Абхазии Сосналиеве?

Афонская команда имеет 13 очков в своем активе, на одно очко отстают игроки гудаутской "Рицы", замыкает тройку лидеров "Гагра" с 11 набранными баллами.
Второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!" продолжается. В новом выпуске за выход в полуфинал боролись 11 юных вокалистов, но только четверо прошли в следующий тур.
Ураган, начавшийся Гагре, дошел до Сухума после полудня в воскресенье 23 апреля.
Трагедия произошла в областном центре во время соревнований по бегу на дистанции 6,3 км.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.
Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Армения предпринимает все шаги для установления обстоятельств убийства российского военного Дмитрия Ялпаева, сказал глава армянского оборонного ведомства Виген Саркисян.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
День конопли прошел в Вильнюсе под лозунгом ее легализации. С 1 января этого года ответственность за потребление конопли ужесточена.
Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию. Воспользоваться им можно будет уже с 29 апреля.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.