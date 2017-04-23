Боевой путь Султана: что ты знаешь о Герое Абхазии Сосналиеве?

Афонская команда имеет 13 очков в своем активе, на одно очко отстают игроки гудаутской "Рицы", замыкает тройку лидеров "Гагра" с 11 набранными баллами.

Второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!" продолжается. В новом выпуске за выход в полуфинал боролись 11 юных вокалистов, но только четверо прошли в следующий тур.