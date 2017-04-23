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Дерево упало и повредило автомобиль в Сухуме

МЧС Абхазии: вызовы поступают один за другим, пока без жертв

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ураган в Абхазии (5)
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Ураган, начавшийся Гагре, дошел до Сухума после полудня в воскресенье 23 апреля.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Владимир Бегунов. Вызовы спасателям идут один за другим, в Сухуме ветром повалило много деревьев, обошлось без жертв, — рассказал начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

"Два дерева упали на автомобили, одно возле горбольницы, другое на Турбазе, и там и там без жертв", — сказал Ломия.

Ураган повалил деревья Турбазы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ураган повалил деревья в Сухуме

МЧС Абхазии призывает жителей не выходить без повода на улицу, чтобы не пострадать от ураганного ветра. 

В 11.00 в Гагре сваленный ветром эвкалипт раздавил пустую маршрутку. Кроме того, поваленные ветром деревья порвали линии электропередач, город оставался несколько часов без света и воды. 

Ураган повалил деревья в районе Турбазы в Сухуме
© Sputnik.
Ураган повалил деревья в районе Турбазы в Сухуме

Темы:
Ураган в Абхазии (5)


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