МЧС Абхазии: вызовы поступают один за другим, пока без жертв

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Владимир Бегунов. Вызовы спасателям идут один за другим, в Сухуме ветром повалило много деревьев, обошлось без жертв, — рассказал начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

"Два дерева упали на автомобили, одно возле горбольницы, другое на Турбазе, и там и там без жертв", — сказал Ломия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ураган повалил деревья в Сухуме

МЧС Абхазии призывает жителей не выходить без повода на улицу, чтобы не пострадать от ураганного ветра.

В 11.00 в Гагре сваленный ветром эвкалипт раздавил пустую маршрутку. Кроме того, поваленные ветром деревья порвали линии электропередач, город оставался несколько часов без света и воды.