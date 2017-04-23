"Афон" вышел на первое место Чемпионата Абхазии по футболу

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. По итогам V тура Чемпионата Абхазии по футболу, команда "Афон", обыграв Очамчырский "Эрцаху" со счетом 1:0, переместилась на первую строчку турнирной таблицы, сообщает Федерация футбола Абхазии.

Афонская команда сейчас имеет 13 очков в своем активе, на одно очко отстают игроки гудаутской "Рицы", замыкает тройку лидеров "Гагра" с 11 набранными баллами.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Троевластие" установилось в Чемпионате Абхазии по футболу

В остальных матчах разгромную победу со счетом 4:0 над "Самурзаканом" одержала команда "Рица" из Гудауты, команда "Нарт" была сильнее "Абазга" – 3:1, а "Спартак" огорчил футболистов "Шахтера" – 1:0. Только в одной игре V тура была зафиксирована ничья – "Динамо" — "Гагра" – 1:1.

В перенесенном матче IV тура встречались "Рица" и "Динамо", в этой игре игроки из Гудауты одержали уверенную победу со счетом – 3:1.

В гонке бомбардиров изменений нет, по-прежнему в списке лидирует игрок гудаутской "Рицы" Айнар Гамисония – 7 забитых мячей в ворота соперников, Георгий Жанаа из "Нарта" и Армен Капикян из "Афона" поразили ворота по 4 раза.

XXIV Чемпионат Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в турнире играет десять футбольных клубов: "Ерцаху", "Гагра", "Рица", "Спартак", "Самурзакан", "Афон", "Шахтер", "Абазг", "Динамо" и "Нарт"