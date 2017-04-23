19:28 23 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Ураган повалил деревья в Сухуме

Ураган в Абхазии: дороги свободны, магистральная ЛЭП запущена

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ураган в Абхазии (5)
41410

Ураган, начавшийся в Гагре, прошелся по всему побережью Абхазии, ломая деревья и срывая крыши домов.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Владимир Бегунов. ДТП во время урагана не произошло, дороги свободны, в местах, где деревья упали на трассу, выставлены наряды, рассказал начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

По словам главного инженера "Черноморэнерго" Тимура Кация, магистральная высоковольтная линия электропередач в республике, по которой энергия идет от ИнгурГЭС, починена, но есть много обрывов внутри населенных пунктов.

"Есть повреждения в Гудауте, в Сухуме, в Новом районе снесло крышу многоэтажки, особенно много обрывов в Гагре", — сказал Кация.

  • Ураган повалил деревья в Сухуме
    Ураган повалил деревья в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Ураган повалил деревья в Сухуме
    Ураган повалил деревья в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Ураган повалил деревья в Сухуме
    Ураган повалил деревья в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ураган повалил деревья в Сухуме

МЧС Абхазии призывает жителей не выходить без повода на улицу, чтобы не пострадать от ураганного ветра. 

В 11.00 в Гагре сваленный ветром эвкалипт раздавил пустую маршрутку. Кроме того, поваленные ветром деревья порвали линии электропередач, город оставался несколько часов без света и воды. 

Темы:
Ураган в Абхазии (5)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Султан Сосналиев
Победный марш генерала Сосналиева
Сносит крыши и валит деревья: видео урагана в Гагре
Сносит крыши и валит деревья: видео урагана в Гагре
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia