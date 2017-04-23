Ураган в Абхазии: дороги свободны, магистральная ЛЭП запущена

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Владимир Бегунов. ДТП во время урагана не произошло, дороги свободны, в местах, где деревья упали на трассу, выставлены наряды, рассказал начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

По словам главного инженера "Черноморэнерго" Тимура Кация, магистральная высоковольтная линия электропередач в республике, по которой энергия идет от ИнгурГЭС, починена, но есть много обрывов внутри населенных пунктов.

"Есть повреждения в Гудауте, в Сухуме, в Новом районе снесло крышу многоэтажки, особенно много обрывов в Гагре", — сказал Кация.

Ураган повалил деревья в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Ураган повалил деревья в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Ураган повалил деревья в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Ураган повалил деревья в Сухуме

МЧС Абхазии призывает жителей не выходить без повода на улицу, чтобы не пострадать от ураганного ветра.

В 11.00 в Гагре сваленный ветром эвкалипт раздавил пустую маршрутку. Кроме того, поваленные ветром деревья порвали линии электропередач, город оставался несколько часов без света и воды.