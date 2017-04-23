Ученый с мировым именем: в Абхазии простились с Маргаритой Ладария

Sputnik, Владимир Бегунов.

Прощание с Маргаритой Ладария прошло в сухумском Доме учителя в воскресенье 23 апреля.

Попрощаться с ученым пришел президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"В лице Маргариты Глебовны мы потеряли большого человека, выдающуюся личность, — сказал в своей траурной речи директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения. — С ее смертью образовался большой вакуум, заполнить который будет сложно".

Дамения рассказал, что помнит Маргариту Лодария еще с 50-х годов.

"Тогда мы, выпускники сельских школ, плохо знали русский язык, — вспоминает ученый. – Маргарита Ладария и Татьяна Гулиа очень придирчиво к нам относились. Только позже мы, ученики, поняли, что учителя хотели сделать нас лучше. Я принадлежу к поколению, которому Маргарита Глебовна читала свои знаменитые лекции. Она прививала нам любовь к русской классике. Русская литература принадлежит всему человечеству, в том числе и нам с вами".

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Как вспоминает ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия, Маргарита Ладария была смелой, открытой и одновременно хрупкой женщиной. Не боялась в свое время выступать в защиту Фазиля Искандеря и Даура Зантария.

"Я имел счастье говорить на многих международных площадках, что у нас живет один из ведущих тургеневедов, — сказал Гварамия. – Она читала потрясающие лекции, а когда говорила о ком-то, что у него есть литературное мышление, это было путевкой в жизнь для филолога".

Маргарита Глебовна — известный тургеневед, автор четырех монографий и более сотни публикаций в прессе. С 1950-х годов работала на кафедре русской и зарубежной литературы Сухумского педагогического института, а затем Абхазского государственного университета. Преподавала на филологическом факультете, руководила научными работами студентов, готовила многих в аспирантуру. Она была лично знакома с Багратом Шинкуба и писала немало научных статей о его творчестве.

Прадед Маргариты Ладария был известным священником и просветителем.

В интервью Sputnik она рассказывала, что история прадеда о махаждирах вдохновила Баграта Шинкуба на эпизод в романе "Последние из ушедших", где мать на корабле поет колыбельную уже умершему ребенку, чтоб его не выбросили за борт.

Маргарита Ладария — кавалер ордена ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") II степени.