Метеорологи: в понедельник в Абхазии будет гроза, со вторника погода улучшится

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. В понедельник 24 апреля, по прогнозу синоптиков, на территории Абхазии из-за влияния холодного атмосферного фронта Северо-атлантического циклона ожидается значительное ухудшение погоды.

На побережье будет облачно, пройдут ливневые дожди с грозой. Во второй половине дня местами возможен дождь со снегом. Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. В горах и предгорьях – снег.

Со вторника с приходом антициклона с юга погода прояснится, осадки прекратятся. Но при этом ночная температура опустится до +3 ˚С.

Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, днем воздух прогреется от +15˚С до +20˚С.

Атмосферное давление низкое, будет повышаться.

Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.

Температура морской воды +11˚С, волнение на море будет от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%.