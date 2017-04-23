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Метеорологи: в понедельник в Абхазии будет гроза, со вторника погода улучшится

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в понедельник 24 апреля в Абхазии будут ливневые дожди, возможна гроза. Со вторника погода будет улучшаться.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. В понедельник 24 апреля, по прогнозу синоптиков, на территории Абхазии из-за влияния холодного атмосферного фронта Северо-атлантического циклона ожидается значительное ухудшение погоды.

На побережье будет облачно, пройдут ливневые дожди с грозой. Во второй половине дня местами возможен дождь со снегом. Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. В горах и предгорьях – снег.

Со вторника с приходом антициклона с юга погода прояснится, осадки прекратятся. Но при этом ночная температура опустится до +3 ˚С.

Температура воздуха ночью опустится до +5˚С, днем воздух прогреется от +15˚С до +20˚С. 

Атмосферное давление низкое, будет повышаться. 

Ветер переменный, 3-8 метров в секунду. 

Температура морской воды +11˚С, волнение на море будет от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%.  



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