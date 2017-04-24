ОднаНаВсех: на Sputnik стартует акция ко дню Великой Победы

Организаторы акции Международное информационное агентство и радио Sputnik, телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники" предлагают людям всех возрастов и национальностей, во всех частях планеты вспомнить и спеть слова из песни Окуджавы – И значит нам нужна одна победа, #ОднаНаВсех мы за ценой не постоим.
Слова и музыка песни "Нам нужна одна Победа"
20 апреля каждый желающий может снять свое видео с исполнением песни "Нам нужна одна Победа" и разместить его с хэштегом #ОднаНаВсех на официальных аккаунтах Sputnik в ОК
"…И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна Победа,
Одна на всех, мы за ценой не постоим…"