ОднаНаВсех: на Sputnik стартует акция ко дню Великой Победы

Организаторы акции Международное информационное агентство и радио Sputnik, телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники" предлагают людям всех возрастов и национальностей, во всех частях планеты вспомнить и спеть слова из песни Окуджавы – И значит нам нужна одна победа, #ОднаНаВсех мы за ценой не постоим.

Слова и музыка песни "Нам нужна одна Победа"

20 апреля каждый желающий может снять свое видео с исполнением песни "Нам нужна одна Победа" и разместить его с хэштегом #ОднаНаВсех на официальных аккаунтах Sputnik в ОК

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 2:41 / 21.86Mb / просмотров видео: 67) НТВ/Sputnik НТВ/Sputnik Присоединяйтесь к акции Нам нужна одна Победа

"…И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым.

И значит, нам нужна одна Победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим…"