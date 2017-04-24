13:43 24 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Одна победа

#ОднаНаВсех: на Sputnik стартует акция ко дню Великой Победы

© Sputnik.
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7030

На Sputnik Абхазия дан старт акции #ОднаНаВсех, которая призвана объединить героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы - "Нам нужна одна Победа". Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.

Организаторы акции Международное информационное агентство и радио Sputnik, телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники" предлагают людям всех возрастов и национальностей, во всех частях планеты вспомнить и спеть слова из песни Окуджавы – И значит нам нужна одна победа, #ОднаНаВсех  мы за ценой не постоим. 

Слова и музыка песни "Нам нужна одна Победа"

20 апреля каждый желающий может снять свое видео с исполнением песни "Нам нужна одна Победа" и разместить его с хэштегом  #ОднаНаВсех на официальных аккаунтах Sputnik в ОК

(2:41 / 21.86Mb / просмотров видео: 67)
НТВ/Sputnik
НТВ/Sputnik
Присоединяйтесь к акции Нам нужна одна Победа

"…И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

Над нашей Родиною дым.

И значит, нам нужна одна Победа,

Одна на всех, мы за ценой не постоим…"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Султан Сосналиев
Победный марш генерала Сосналиева
Самого большого коня Кыргызстана хозяин не продал за миллион долларов
Самого большого коня Кыргызстана хозяин не продал за миллион долларов
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia