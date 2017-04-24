13:43 24 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Покупательница в книжном магазине

Книжный запас нации: расширить библиотечный каталог

© Sputnik. Владимир Вяткин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5420

О том, как пропагандируют чтение в эпоху интернета, директор Национальной библиотеки Абхазии имени И. Г. Папаскир Борис Чолария и заведующий отделом книжной палаты Нацбиблиотеки Абхазии Тимур Нанба рассказали в эфире радио Sputnik Абхазия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам директора Национальной библиотеки Абхазии Бориса Чолария, в Сводном каталоге России около четырех миллионов наименований, это коллекция, равная библиотеке Конгресса США. В Абхазии национальный фонд составляет 4 380 книг. Абхазии неплохо бы попасть в большие книжные каталоги мира, потому что данные по абхазской литературе за пределами республики очень разрознены и неполны.

Радиверсию интервью слушайте здесь >>

Как рассказал заведующий отделом книжной палаты Национальной библиотеки Абхазии Тимур Нанба, национальный фонд собирается десять лет. Это своеобразный неприкосновенный книжный запас страны. Эти книги не выдаются читателям. Хотя найти их в интернете можно, они оцифровываются и публикуются в свободном доступе.

Посетительница в библиотеке
© Sputnik. Константин Чалабов
Библиотекарь: современные технологии не заменят библиотеки

"Всемирный день книги был учрежден в 1995 году, когда возникла опасность вытеснения бумажных книги интернетом, — рассказывает Борис Чолария. – Но, как показывает практика, книгу ничто вытеснить не может".

Национальная библиотека в сентябре 2015 года открылась после капитального ремонта. Сейчас ее фонды содержат 450 тысяч книг и 150 тысяч периодических изданий.

Как вспоминает директор, до ремонта из-за отсутствия отопления посещать библиотеку можно было только летом. Сейчас основными читателями Национальной библиотеки Абхазии являются школьники и студенты. Книг для детей дошкольного возраста в фондах нет, но постепенно начинает формироваться и этот фонд.

Взрослые читатели предпочитают бестселлеры, женские романы и неиздаваемую в советские времена зарубежную классику.

"Жаль, но мы не всегда можем удовлетворить запросы посетителей, — сказал Чолария.  – У нас зарегистрировано 4002 отказа на запросы читателей. Небольшой все-таки фонд. Но в Национальной библиотеке замечательные сотрудники. Они прекрасно знают каталог и звонят читателям через несколько дней, а то и недель, если появляется книга, которая была нужна человеку. Люди такой подход очень ценят".

Руководство Национальной библиотеки имени Папаскир ищет новые формы привлечения читателей. Даже популярный в современном мире буккросинг (обмен любимыми книгами с незнакомыми людьми – ред.) начинала в Абхазии библиотека.

Кроме того, каждый год в конце сентября проводится Международный фестиваль "Прогулка по набережной". Пропагандируя чтение, сотрудники библиотеки бесплатно раздают книжные новинки и записывают людей в читатели. В прошлом году за день записали 51 читателя и раздали 3 800 книг, изданных в Абхазии, Адыгее, Москве, Краснодаре.

По словам директора, читателей сейчас у Национальной Библиотеки не так много, как хотелось бы. Потому что библиотека финансируется по остаточному принципу, и на новые книги часто не хватает денег. В целом же библиотечная сеть в стране сократилась с 402 до 37 библиотек. Сейчас приходится выходить из этой ситуации, заключая договоры с российскими библиотеками. Но в том, что ситуация с книжными фондами в Абхазии исправится со временем, когда выправится экономическое положение республики, Борис Чолария уверен.

 

Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Султан Сосналиев
Победный марш генерала Сосналиева
Самого большого коня Кыргызстана хозяин не продал за миллион долларов
Самого большого коня Кыргызстана хозяин не продал за миллион долларов
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia