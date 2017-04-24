Книжный запас нации: расширить библиотечный каталог

Sputnik, Владимир Бегунов.

По словам директора Национальной библиотеки Абхазии Бориса Чолария, в Сводном каталоге России около четырех миллионов наименований, это коллекция, равная библиотеке Конгресса США. В Абхазии национальный фонд составляет 4 380 книг. Абхазии неплохо бы попасть в большие книжные каталоги мира, потому что данные по абхазской литературе за пределами республики очень разрознены и неполны.

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Как рассказал заведующий отделом книжной палаты Национальной библиотеки Абхазии Тимур Нанба, национальный фонд собирается десять лет. Это своеобразный неприкосновенный книжный запас страны. Эти книги не выдаются читателям. Хотя найти их в интернете можно, они оцифровываются и публикуются в свободном доступе.

© Sputnik. Константин Чалабов Библиотекарь: современные технологии не заменят библиотеки

"Всемирный день книги был учрежден в 1995 году, когда возникла опасность вытеснения бумажных книги интернетом, — рассказывает Борис Чолария. – Но, как показывает практика, книгу ничто вытеснить не может".

Национальная библиотека в сентябре 2015 года открылась после капитального ремонта. Сейчас ее фонды содержат 450 тысяч книг и 150 тысяч периодических изданий.

Как вспоминает директор, до ремонта из-за отсутствия отопления посещать библиотеку можно было только летом. Сейчас основными читателями Национальной библиотеки Абхазии являются школьники и студенты. Книг для детей дошкольного возраста в фондах нет, но постепенно начинает формироваться и этот фонд.

Взрослые читатели предпочитают бестселлеры, женские романы и неиздаваемую в советские времена зарубежную классику.

"Жаль, но мы не всегда можем удовлетворить запросы посетителей, — сказал Чолария. – У нас зарегистрировано 4002 отказа на запросы читателей. Небольшой все-таки фонд. Но в Национальной библиотеке замечательные сотрудники. Они прекрасно знают каталог и звонят читателям через несколько дней, а то и недель, если появляется книга, которая была нужна человеку. Люди такой подход очень ценят".

Руководство Национальной библиотеки имени Папаскир ищет новые формы привлечения читателей. Даже популярный в современном мире буккросинг (обмен любимыми книгами с незнакомыми людьми – ред.) начинала в Абхазии библиотека.

Кроме того, каждый год в конце сентября проводится Международный фестиваль "Прогулка по набережной". Пропагандируя чтение, сотрудники библиотеки бесплатно раздают книжные новинки и записывают людей в читатели. В прошлом году за день записали 51 читателя и раздали 3 800 книг, изданных в Абхазии, Адыгее, Москве, Краснодаре.

По словам директора, читателей сейчас у Национальной Библиотеки не так много, как хотелось бы. Потому что библиотека финансируется по остаточному принципу, и на новые книги часто не хватает денег. В целом же библиотечная сеть в стране сократилась с 402 до 37 библиотек. Сейчас приходится выходить из этой ситуации, заключая договоры с российскими библиотеками. Но в том, что ситуация с книжными фондами в Абхазии исправится со временем, когда выправится экономическое положение республики, Борис Чолария уверен.