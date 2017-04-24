Дмитрий Ахуба: более 20 деревьев упало в Сухуме из-за урагана

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Из-за прошедшего 23 апреля урагана в Сухуме упало более 20 деревьев, сказал корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"Многие деревья упали на дорогу, было перекрыто движение какое-то время. Коммунальными службами были выполнены экстренные работы. Эти деревья были распилены и отодвинуты в сторону, чтобы восстановить движение", — добавил Ахуба.

На данный момент Коммунальное управление столицы проводит работы по уборке деревьев.

"Сейчас работы идут по улице Конфедератов перед городской больницей, затем проведем работы на Кодорском шоссе, там упало большое количество деревьев", — рассказал он.

Он отметил, что упавшие деревья повредили линии электропередач.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ураган в Абхазии: дороги свободны, магистральная ЛЭП запущена

"Электрики СУЭС работают в аварийных местах. На Кодорском шоссе также были повреждены троллейбусные линии, и вчера и сегодня продолжаются работы по восстановлению проводов", — отметил Ахуба.

Основную часть работ коммунальные службы завершат сегодня, сообщил он.

"Однако на устранение всех последствий урагана потребуется несколько дней", — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Ахуба, в части районов Сухума отсутствует водоснабжение из-за того, что насосные станции в Келасуре и на Гумисте не получают электричество. Работы по устранению аварий продолжаются, заявил Ахуба.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.



