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Сезонное отключение воды в Великом Новгороде

Ахуба: водоснабжение в Сухуме будет восстановлено до конца дня

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
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Темы:
Ураган в Абхазии (9)
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Начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба рассказал Sputnik о том, как идут работы по устранению последствий урагана.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Водоснабжение по всей столице будет восстановлено до конца дня, сказал корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

Ураган повалил деревья в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Насосная станция на Гумисте уже заработала, так как туда подано электричество. Может быть, на верхние этажи вода пока не дошла, потому что после включения насосов нужно, чтобы заполнились все резервуары, на это уходит определенное время", — добавил Ахуба.

По словам начальника Коммунального управления, насосная станция в Келасуре также будет запущена до конца рабочего дня. Насосная станция в Гумисте питает Новый район и центральную часть города, келасурская станция снабжает водой Келасур и Синоп, отметил Ахуба.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.


Темы:
Ураган в Абхазии (9)
Теги:
Абхазия


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