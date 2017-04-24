00:34 25 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Помидоры в гипермаркете

Производитель об абхазских томатах: турецких технологий нет

© Sputnik. Константин Чалабов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
155 0 0

Юрист тепличного хозяйства "Фруктис" Геннадий Берулава прокомментировал заявление президента Национального союза производителей овощей Сергея Королева о том, что Абхазия отправляет в Россию турецкие помидоры по поддельным документам.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турецких технологий производства томатов не существует, сказал корреспонденту Sputnik юрист тепличного хозяйства "Фруктис" Геннадий Берулава. 

"Весь мир выращивает томаты по голландским и израильским технологиям. При погрузке помидоров на границе присутствуют соответствующие службы – таможня, пограничная служба, Госстандарт, ТПП, карантинная служба. Я даже организовывал приезд Россельхоза, чтобы они убедились, что мы выращиваем томаты, огурцы и так далее", — сказал Берулава.

Геннадий Берулава рассказал как выбрать экологически чистые помидоры
© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов
Геннадий Берулава рассказал, как выбрать экологически чистые помидоры

Абхазские и турецкие томаты отличаются своими вкусовыми качествами и цветом, добавил он.

"Наши томаты отличаются вкусовыми качествами, запахом и так далее. Турецкий томат похож на искусственный, нет ни аромата, ни цвета, будто это пластиковый помидор. Мы ездили с нашей продукцией в Краснодар, сравнивали нашу продукцию еще до санкций. Сами покупатели были в шоке, потому что и вкусовые качества абхазских и турецких томатов совсем разные. Тем более что наш помидор опыляется шмелями, мы покупаем голландских шмелей, поэтому опыление происходит натуральным образом", — подчеркнул Берулава.

Турецкие помидоры опыляются искусственным образом.

"Турция насыщает рыки большим объемом, но никто не следит за качеством, им главное вырастить и продать", — отметил он.

Берулава сообщил, что технологии по выращиванию помидоров либо голландские, либо израильские.

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба ранее отмечал, что тепличное производство в республике буквально совершило прорыв, объемы растут стремительно из года в год. Исходя из больших объемов экспорта помидоров в Россию, нет никаких оснований полагать, что через Абхазию в Россию попадают турецкие томаты, сказал министр. 

Если, по данным ГТК Абхазии, в 2014 году из страны вообще не экспортировались помидоры, то по итогам 2016 года из республики экспортировали 2 тысячи 167 тонн помидоров. За первые четыре месяца 2017 года пределы Абхазии покинуло 96 тонн томатов.


Теги:
Абхазия


Главные темы

  • Маргарита Ладария
    Кобахия: Маргарита Ладария – образец красоты, тонкости и интеллигентности

    Академик, профессор, доктор филологических наук, бывшая заведующая кафедрой истории русской и зарубежной литературы АГУ Маргарита Ладария скончалась на 92-м году жизни в пятницу 21 апреля.

    52
  • Эмиль Адлейба и Лиана Тванба
    Солидарность молодежи: дипломатия, ограничения и дружба

    Международный день солидарности молодежи ежегодно отмечается в десятках стран мира 24 апреля. О том, как соблюдаются эти принципы на международной арене, и с какими препятствиями сталкивается абхазская молодежь, рассказали корреспонденту Sputnik молодые дипломаты Абхазии Эмиль Адлейба и Лиана Тванба.

    185
  • Архивное фото Крыма
    Ардзинба о Крыме: мы не конкуренты

    Ялтинский международный экономический форум–2017 (ЯМЭФ), в котором приняла участие официальная делегация из Абхазии, в которую входил министр экономики республики Адгур Ардзинба, завершился в Республике Крым 22 апреля.

    145

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Загадочное эбру: ташкентцы познакомились с японским рисованием на воде
Загадочное эбру: ташкентцы познакомились с японским рисованием на воде
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia