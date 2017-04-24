Производитель об абхазских томатах: турецких технологий нет

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Турецких технологий производства томатов не существует, сказал корреспонденту Sputnik юрист тепличного хозяйства "Фруктис" Геннадий Берулава.

"Весь мир выращивает томаты по голландским и израильским технологиям. При погрузке помидоров на границе присутствуют соответствующие службы – таможня, пограничная служба, Госстандарт, ТПП, карантинная служба. Я даже организовывал приезд Россельхоза, чтобы они убедились, что мы выращиваем томаты, огурцы и так далее", — сказал Берулава.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Геннадий Берулава рассказал, как выбрать экологически чистые помидоры

Абхазские и турецкие томаты отличаются своими вкусовыми качествами и цветом, добавил он.

"Наши томаты отличаются вкусовыми качествами, запахом и так далее. Турецкий томат похож на искусственный, нет ни аромата, ни цвета, будто это пластиковый помидор. Мы ездили с нашей продукцией в Краснодар, сравнивали нашу продукцию еще до санкций. Сами покупатели были в шоке, потому что и вкусовые качества абхазских и турецких томатов совсем разные. Тем более что наш помидор опыляется шмелями, мы покупаем голландских шмелей, поэтому опыление происходит натуральным образом", — подчеркнул Берулава.

Турецкие помидоры опыляются искусственным образом.

"Турция насыщает рыки большим объемом, но никто не следит за качеством, им главное вырастить и продать", — отметил он.

Берулава сообщил, что технологии по выращиванию помидоров либо голландские, либо израильские.

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба ранее отмечал, что тепличное производство в республике буквально совершило прорыв, объемы растут стремительно из года в год. Исходя из больших объемов экспорта помидоров в Россию, нет никаких оснований полагать, что через Абхазию в Россию попадают турецкие томаты, сказал министр.

Если, по данным ГТК Абхазии, в 2014 году из страны вообще не экспортировались помидоры, то по итогам 2016 года из республики экспортировали 2 тысячи 167 тонн помидоров. За первые четыре месяца 2017 года пределы Абхазии покинуло 96 тонн томатов.



