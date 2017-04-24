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Ураган повалил деревья в Сухуме

"Апсныргылара" готова в ближайшее время устранить последствия стихии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ураган в Абхазии (13)
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Гендиректор ГК "Апсныргылара" Темур Ткебучава рассказал о последствиях стихии и как быстро они будут устранены.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Госкомпания "Апсныргылара" готова в ближайшее время  устранить последствия стихии, сказал гендиректор Темур Ткебучава на совещании в Администрации президента по ликвидации последствий стихии, обрушившейся на республику 23 апреля, сообщает пресс-служба ГК "Апсныргылара".

"С сегодняшнего утра наша структура занимается определением площади ущерба в Ткуарчалском районе. Во Дворце культуры в Ткуарчале снесло крышу в 600 квадратных метров", — добавил он.

Как сообщил Ткебучава, Госкомпания "Апсныргылара" совместно с администрацией города Ткуарчал временно накрыла здание. 

"Сегодня уже там начнутся строительные работы", — сказал Ткебучава.  

По Очамчырскому району некоторые данные по нанесенному стихией ущербу уточняются, пояснил он.

Последствия сильного ветер в Сухуме 23 апреля 2017 года
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пострадало здание администрации села Гуп —сорвало крышу в 130 квадратных метров.  В селе Джал с администрации сорвано 300 квадратных метров крыши.

"Существенный урон получил спортзал в селе Члоу — примерно 600 квадратных метров кровли повреждены ураганом, по Гагрскому району данные уточняются", — сказал Ткебучава.

В  "Апсныргылара" сообщили, что 25 апреля утром компания уже приступит к восстановлению кровли домов в Сухуме. 

Начальник Управления капитального строительства Беслан Агрба в интервью радио Sputnik рассказал, что пока нет окончательных данных о том, какой ущерб нанесен ураганом в Абхазии. Главы администраций районов должны предоставить информацию о последствиях стихии в течение двух дней, сообщил он.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упало много деревьев, во многих домах до сих пор нет света и воды.


Темы:
Ураган в Абхазии (13)
Теги:
Абхазия


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