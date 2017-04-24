Ардзинба о Крыме: мы не конкуренты

СУХУМ, 24 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия и Крым не должны рассматривать друг друга в качестве конкурентов, так как эти две республики могут стать взаимодополняющими игроками, которые предоставляют свои услуги на Черноморском побережье, об этом сказал корреспонденту Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, подводя итоги Ялтинского международного экономического форума–2017.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: морское сообщение увеличило бы турпотоки Крыма и Абхазии

"Пока еще мы ориентированы на потребителей со стороны РФ и отчасти стран СНГ, но нам необходимо находить больше точек сближения", — отметил Ардзинба.

Такое сотрудничество министр видит в единой для Абхазии и Крыма туристической зоне Черноморского побережья, что могло бы решить проблемы с переходом государственной границы, где туристы не редко простаивают по несколько часов.

По его мнению, на пути туристов не должны возникать препятствия во время путешествия из одной точки в другую и рассматривать туризм необходимо на уровне глобального рынка, который ежегодно растет в среднем от 4 до 5 %.

"Этот рынок огромный и в нем колоссальные деньги. В этом плане есть Китай, Индия и много других стран, чьи граждане активно путешествуют. Нам надо ориентироваться, в том числе и на этот рынок и, если мы сможем наладить тесную коммуникацию с Крымом, то весь черноморский регион будет в разы привлекательнее на глобальном рынке", — считает Адгур Ардзинба.

Министр уточнил, что турист, который отдыхает, к примеру, в Крыму в пределах своего отпуска сможет несколько дней провести там, а затем поехать в Сочи и после посетить Абхазию. Такая туристическая цепочка привлечет больше гостей в республику, считает Ардзинба.

"В целом, у туриста в рамках своего отпуска будет возможность совместить пляжный, горный, оздоровительный и познавательный отдых. Такого рода направления сейчас активно развиваются. Туристы не хотят, как раньше сидеть на одном месте и у нас есть, что им предложить", — подчеркнул он.

Министр экономики Абхазии еще раз подтвердил, что республика не стремится к повышению числа туристов. Цель руководства страны — упрощение логистики, улучшение сервиса и гарантирование безопасности, что привлечет состоятельных туристов.

с сайта минэкономики Абхазии Ардзинба в Крыму: Абхазия не планирует увеличивать турпоток

"Средняя продолжительность пребывания одного туриста в Абхазии, от семи до восьми дней и около 1100 рублей в день каждый из них тратит. Если сопоставить эти цифры с количеством туристов в год, примерно получится 13 миллиардов рублей в год. Если довести количество туристов до 1,5 миллионов, увеличить их пребывание до десяти дней, а их ежедневные затраты будут равны от трех до четырех тысяч, то доходы составят более 66 миллиардов рублей", — привел расчеты Ардзинба.

Он добавил, что в таком случае налоговые поступления из туристической сферы в бюджет страны увеличатся от 500 миллионов рублей до двух с половиной миллиардов рублей.

Ардзинба подчеркнул, что таких результатов невозможно достичь в течение нескольких лет. На это может уйти от десяти до двенадцати лет.

Министр экономики сообщил, что на форуме в Крыму возможностями в Абхазии заинтересовались представители европейского бизнеса. Некоторые из них выразили желание посетить Абхазию и ознакомиться с экономическим потенциалом республики.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.



