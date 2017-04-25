Соль дороже мяса: сухумские цены сто лет назад

Sputnik, Владимир Бегунов.

Трудности перевода

Материалы, в которых авторы пытаются перевести цены дореволюционной России в современные, вызывают жаркие споры историков. Даже данные Счетной палаты России подвергаются критике. Проблема здесь в том, что не ясно, к чему привязываться.

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Привязки к ценам на золото или курсам валют выглядят несостоятельными по нескольким причинам. За последнее столетие в мире произошло несколько крупных финансовых кризисов, менялись границы стран, государственное устройство, были войны и революции. Государства беднели и богатели непропорционально своим внутренним ресурсам, огромное влияние на эти процессы оказывала внутренняя и внешняя политика. Золото же уступило первенство нефти в эквиваленте мирового финансового рынка. Нынешние деньги любой страны больше зависят от биржевой игры, нежели от золото-валютного резерва. Учитывая все это, будем делать вычисления, опираясь только на точно известные факты. Данные по сухумским ценам 1912 года можно найти в книге Мачавариани "Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу".

Раньше мясо взвешивали в фунтах, муку меряли пудами, водку продавали ведрами, а соленые огурцы и свечи сотнями. Для начала переведем вес продуктов в понятные нам килограммы.

Получившийся результат удивляет, даже без перевода на современные деньги. К примеру, килограмм соли в 1912 году стоил 60 копеек, а кило говядины – 34 копейки, килограмм картошки —4,5 копейки, а капусты – 12 копеек. Жизнь была совершенно иной и ценность продуктов в том числе. За последнее столетие человечество что-то научилось выращивать менее затратно, а что-то нет. К тому же технологии промышленной консервации, моментальной заморозки и авиаперевозки кардинально повлияли на стоимость многих товаров.

Мясо как эквивалент

Схема подсчета у нас будет следующей. Возьмем за эквивалент стоимость килограмма мяса. Мясо ценилось во все времена, пока еще не обесценилось и не собирается этого делать в ближайшем будущем.

Итак, 34 копейки за килограмм говядины в 1912 году. Теперь нам нужны зарплаты того времени. Константин Мачавариани тоже приводит их в своей книге. Мастеровой рабочий, штукатур или перевозчик тяжестей в черте города столетие назад получал в день по три рубля, кузнец – 2,25 рубля, печник и слесарь – два рубля, маляр – 1,2 рубля. Возьмем среднюю зарплату в два рубля и вычислим месячную. Выходным тогда был только один день в неделю – воскресенье. Умножаем на 25 дней два рубля, получим 50 рублей в месяц. На эти деньги можно было купить 147 килограммов мяса. Солидно! Возьмем сегодняшнюю цену на говядину, округлим ее до 450 рублей, ради простоты подсчета и получим среднюю зарплату 1912 года в переводе на современные деньги. Выходит чуть больше 65 тысяч рублей в месяц.

Делим 65 000 на 50 и получаем 1300. Именно на этот коэффициент мы и будем умножать цены 1912 года. Поехали! Держим в уме, что средняя зарплата – 65 тысяч рублей.

Решив прогуляться по сухумскому рынку век назад, вам бы пришлось заплатить за килограмм говядины 445 рублей. Цена не сильно отличается от современной. А вот за литр подсолнечного масла пришлось бы отсчитать 720 рублей, за килограмм капусты — 144 рубля, картошки – 54 рубля. Выше объяснялось, что картошка стоила дешевле, так как она дольше храниться. Свекла стоила 84 рубля за килограмм, лук – 144 руб., морковь – 72 руб., яблоки – 516 руб., десяток яиц – 360 руб., а курица – 960 руб. Почему курица стоила так дорого, честно говоря, затрудняюсь ответить.

В то время очень дорогим товаром были хлеб и соль. Конечно, булки-кирпичика, к которому мы привыкли, тогда не было, но, если бы ее выпекали, то стоила бы она 92 рубля. А за килограмм соли пришлось бы заплатить 720 рублей.

Стоимость бутылки водки в ценах 1912 года при переводе на современные деньги ровняется 864 рублям. Местное вино стоило гораздо дешевле – 138 рублей за пол-литра.

Один из самых дешевых продуктов того времени – соленые огурцы. Их можно было купить по 15 рублей за килограмм. Расчет сделан по весу среднестатистического огурца. Этот продукт столетие назад продавался штуками и сотнями. Грибы тоже стоили копейки – 29 рублей за килограмм.

За килограмм меда пришлось бы отдать 600 рублей, сахара – 396 руб. Двухсотграммовая пачка чая стоила 672 руб., бутылка молока – 120 руб., брынза – 637 руб., швейцарский сыр – 1440 руб.

Мыло стоило 294 рубля за килограмм, оно продавалось брусками на вес. Один кирпич стоил 30 рублей, а бочка питьевой воды на сорок ведер – 600 рублей.

Продовольственная корзина столетней давности

За электричество в 1912 году платить было не нужно, но приходилось покупать свечи. Они обходились в 736 рублей за килограмм. Нефть стоила уже тогда прилично, литр можно было купить за 96 рублей, но покупали ее ведрами. В то время у нефти было только одно назначение – ей смазывали втулки колес на арбах, чтобы не скрипели и меньше изнашивались.

© Sputnik. Михаил Озерский Абхазские картинки: загадка старинной книги

Сухумские гостиницы предлагали своим постояльцам номера от одного до шести рублей, что в переводе на современные деньги составляет 1300-7300 рублей в сутки.

Если бы вы захотели прокатится на фаэтоне из центра до Венецианского моста, поездка обошлась бы в полторы тысячи рублей туда и обратно с простоем в полчаса. На дачи поездка выходила дешевле – 500 рублей. Можно было сэкономить 150-200 рублей, если ездить на дрожках. Дрожки были разными: для 1-2 седоков и для 3-4 человек, цена снижалась с уменьшением комфорта.

Кстати, доходы в городской бюджет за 1912 год составили 188,5 миллиона рублей на современные деньги.

Все эти расчеты, конечно, примерны, по разным позициям погрешность может составлять от пяти до пятнадцати процентов. Но с их помощью хотя бы примерно можно представить, как тогда жили люди. Естественно, надо помнить, что многих товаров и услуг, а особенно развлечений, в то время не было, соответственно то, что было, имело большую значимость и стоимость.

И еще, что интересно, все эти расчеты примерно совпадают с теми, которые выкладывает у себя на сайте Счетная палата России, ориентируясь на стоимость золота. Так что золото все еще можно считать эквивалентом эквивалентов в нашем изменчивом мире.

Возьмем современную продовольственную корзину, к примеру, российскую, утвержденную в 2012 году. Посчитаем ее по ценам столетней давности. Получается, что один трудоспособный человек в 1912 году на питание тратил 16 932,6 рубля. Питание ребенка обходилось в 19 336,8 рублей. По современным нормам 50% от продовольственной корзины человек тратит на непродовольственные товары и столько же на налоги и услуги. Если взять семью из двух человек: работающий муж и жена-домохозяйка, то их расходы по сегодняшним усредненным нормам составили бы 67,7 тысячи рублей. Так, что средней зарплаты 1912 года в 65 тысяч рублей на современные деньги хватало внатяг, приходилось себя в некоторых вещах ограничивать.