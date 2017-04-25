Говорит Абхазское радио: уже 85 лет

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Рождение Абхазского радио относят к началу 1920-х годов, когда в Сухуме была установлена приемно-передающая радиостанция, обеспечивающая прием по радио информации от Кавказского отделения Российского телеграфного агентства.

Кандидат исторических наук и журналист Гурам Амкуаб в своей книге "Средства массовой информации Абхазии в политической системе общества" писал, что в период распространения официальных радиоканалов, в Абхазии активно велась работа по развитию радиолюбительства.

"История абхазского радио тесно связана с историей развития радио вообще в СССР, где было "Общество радиолюбителей". И у нас с 1926 года начало формироваться "Общество друзей радио". Фактически, на его базе в 1932 году возникло абхазское радио", — рассказал Гурам Амкуаб.

Радио в Абхазии начало вещать 30 апреля 1932 года из Остроумовского ущелья, неподалеку от него сейчас расположена туристическая база "Айтар" и резиденция президента республики. Это был, как бы сейчас сказали, формат радиогазеты.

Да, читали газеты в эфире. На абхазском языке звучали статьи из "Апсны капщ", на русском – из "Советской Абхазии". Это Гурам Амкуаб считает началом государственного радиовещания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Радио Sputnik Абхазия: на разных частотах, но в одной стране

"В те годы, формирование и развитие радио было поручено работникам газет, которые периодически приходили в Остроумовское ущелье и читали статьи. Их целью было донести до населения то, о чем писали газеты, так как они распространялись очень долго", — поделился ветеран журналистики.

Изначально абхазское радио пребывало в поисках своего пути и традиций. Первыми его сотрудниками стали журналисты газеты "Апсны капщ" Мущни Хашба и Сандро Сангулия, которые вещали на абхазском и русском языках. Грузинский язык тогда еще не звучал. Это произошло немного позже. Эфиры тогда назывались "Говорит Сухум" и "Атыпанти аамта" (местное время — ред.).

Любое радио и телевидение Амкуаб считает социальным институтом власти, который должен быть вне политики, но, как показывает история, они стали политизированными и сегодня распространяют идеологию правящей в той или иной стране элиты.

Этой участи в те годы не избежало и Абхазское радио, по громкоговорителям которого в прямом эфире в городах транслировались суды над врагами народа. Суды тогда проводились в Государственном драматическом театре страны.

Абхазскому радио большое внимание уделял Нестор Лакоба, по чьей инициативе в республике была построена новая радиостанция, которая охватывала не только Сухум, но и почти всю страну.

Такими возможностями, как сейчас, радио в Абхазии не обладало, и его нельзя было встретить в домах местных жителей. Громкоговорители стояли на улицах, через них несколько раз в день и транслировали передачи.

Метод влияния

При Иосифе Сталине и позже свобода слова, и на радио в том числе, сильно ограничивалась по всему СССР, Абхазия не стала исключением.

"Мне попадались программы и темы передач, но были они в эфире или об этом просто писалось, доподлинно неизвестно, потому что тогда не было аудиопленок. Они появились только в 1950-1960 годы. До этого записи велись на проволоку", — рассказал он.

Основное содержание передач носило атеистический характер, добавил журналист, часто зачитывались речи Сталина, которые публиковались в газетах. Они переводились на абхазский язык. Своих собственных тематических передач тогда еще не было.

Первые сведения о других видах программ датируются 1935 годом. В найденном списке сетки вещания того периода были музыкальные передачи, в которых звучали песни Народного хора Абхазии. Пластинка этого хора была записана в доме звукозаписи в Москве, и она постоянно "крутилась" на местном радио.

Несмотря на политические ограничения в работе радио, национальные аспекты поначалу не затрагивались. Только в 1941 году, ссылаясь на Великую Отечественную войну, по приказу руководства СССР и решение радиокомитета Грузии, вещание на территории Абхазии было приостановлено.

Война стала предлогом для "переформатирования". Через два месяца вещание было восстановлено, но абхазский язык был исключен из эфира.

Конечно же, это вызвало возмущение со стороны абхазской интеллигенции и населения, но повлиять на ситуацию, особенно в период войны, было сложно.

"Это был один из методов ассимиляции абхазского народа. Вообще, Грузия сыграла огромную отрицательную роль в развитии нашего языка. Именно в 1930-х годах сформировалось мнение о двух диалектах современного абхазского языка. Я не согласен с тем, что у нас существуют абжуйский и бзыбский диалекты. Есть говор, который не мешает нам понимать друг друга, а диалект не дает такой возможности", — уверен Амкуаб.

Он считает, что это было придумано не для развития языка, а, напротив, для создания лингвистической границы между представителями одного народа. Даже были попытки открытия школ, в которых планировалось преподавание двух диалектов, в зависимости от того, где эти школы были расположены, сказал Амкуаб.

Вещание на абхазском языке было восстановлено только после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.