Оценку ущерба от урагана производят власти Абхазии

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Районные администрации Абхазии оценивают масштабы ущерба, нанесенного 23 апреля стихией.

Глава администрации Гагрского района Заур Бганба рассказал корреспонденту Sputnik, что ураган снес кровлю двух домов.

"В одном доме снесло 50 процентов кровли, примерно 600-700 квадратных метров. Вчера сотрудники ГК "Абхазстрой" и наши специалисты работали над составлением дефектного акта по восстановлению. Один дом пострадал в поселке Цандрипш, там ветром унесло около 300 квадратных метров кровли. В городе большое дерево упало на автомобиль. Машина практически не подлежит восстановлению и будет проведена техническая экспертиза. Были повреждения в энергетической отрасли, но все уже восстановлено", — сообщил Бганба.

В Гулрыпшском районе, по словам заместителя главы райадминистрации Мирона Малия, ветер повредил кровлю одной из сельских школ.

"Продолжаем фиксировать факты последствий стихии. В школе села Черниговка крышу снесло — около 450 квадратных метров. По частному сектору: в Багмаране с трех домов снесло крыши, в Мярхяуле — с двух домов. В принципе, совсем катастрофического нет ущерба, но все равно людям нужно помочь. Были проблемы с энергоснабжением, но сотрудники "Черноморэнерго" и днем, и ночью работают и завершают работу по восстановлению энергосистемы", — отметил Малия.

© Sputnik. Роберт Джопуа Вернуть крышу: в Сухуме после урагана начали восстанавливать кровлю домов

Более значительный ущерб стихией нанесен Очамчырскому району. По информации, предоставленной Sputnik главой администрации района Хрипсом Джопуа, пострадало более 150 домов.

"Ветер повалил множество деревьев в черте города и в селах, а также порвал линии электропередач. Полностью сорвало крыши почти у 60 частных домовладений. Еще 100 домов пострадали частично. В частности, полностью сорвало крышу со зданий администраций сел Гуп, Джал, Акуаскьа. В селе Члоу у административного здания крыша пострадала частично, как и у школы, а вот у здания спортшколы крышу сорвало полностью. Что можно решить своими усилиями — решаем. Сегодня завезем около тысячи листов шифера и будем раздавать. Где сил своих не хватит, будем обращаться в Кабинет Министров", — подчеркнул Джопуа.

Начальник Управления информации и госпротокола аппарата Кабинета Министров Абхазии Эльза Чанба сообщила Sputnik, что вся информация, собранная руководством райдминистраций, будет передана в Правительство, после чего ее рассмотрит комиссия по ликвидации стихийного бедствия, которую возглавляет вице-премьер Беслан Эшба.

"Пока в районах продолжается сбор информации, составляются дефектные акты, то есть оценивается примерный ущерб, нанесенный стихией. Затем вся информация будет передана в аппарат Кабинета Министров, где ее рассмотрит соответствующая экспертная комиссия. При необходимости члены этой комиссии проверят на местах, соответствует ли информация действительности", — отметила Чанба.

Ураган обрушился на Абхазию 23 апреля, срывал крыши с домов и валил деревья. Власти продолжают оценивать масштабы нанесенного стихией ущерба и уже приступили к ликвидации последствий урагана.







