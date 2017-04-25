Опытом охраны памятников поделятся специалисты из России и Абхазии

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Оценку, страхование, охрану, порядок возмещения убытков при использовании объектов историко-культурно наследия обсудят на научно-практической конференции в Сухуме специалисты из России и Абхазии, рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Эта конференция проходит в рамках культурных сезонов Россия-Абхазия, — объяснила министр. — Это хорошая площадка, чтобы встретиться с коллегами, поделиться опытом, адаптировать чужие наработки под наши условия".

По словам замминистра культуры Батала Кобахия, опыт применения в республике положительных наработок других ведомств есть. Так в этом году Минкультуры объявило конкурс на лучшего реставратора, пользователя объекта историко-культурного наследия, лучшую студенческую работу в сфере охраны пятников, лучшую просветительскую работу, лучшую работу СМИ. Такой конкурс успешно проводит Министерство культуры Москвы.

Еще один важный вопрос, который будет обсуждаться в рамках конференции – кодификация памятников нематериальной культуры.

"Это огромная работа не на один год, — сказал Батал Кобахия. – Мы только начинаем эту работу".

Как рассказал замминистра, большой интерес представляет участие в конференции председателя союза реставраторов Санкт-Петербурга и специалистов Департамента охраны культурного наследия Москвы.

Пресс-конференция Министерства культуры Абхазии пройдет в Sputnik в пятницу 28 апреля.