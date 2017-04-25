Абхазский каратист завоевал серебро на Чемпионате Азии по каратэ

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский спортсмен Наур Аджинджал стал серебряным призером первого открытого Чемпионата Азии по каратэ кекусинкай в Астане, сообщил Sputnik тренер Наура Аджинджала президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

"Абхазия повезла семь бойцов, в возрасте 12-13 лет — троих, и от 14 лет до 17 лет четверо каратистов. Наур Аджинджал занял второе место в весовой категории до 50 килограммов в возрасте 14-15 лет", — добавил он.

На первый бой соперник Аджинджала из Казахстана не вышел, абхазский спортсмен победил представителя сборной Казахстана и вышел в полуфинал, сообщил тренер.

"В полуфинале наш спортсмен одолел спортсмена из России и вышел в финал с таджиком. Победу отдали таджику, так как он был лучшим в поединке", — рассказал Читанава.

Фото предоставлено Виталием Читанава Наур Аджинджал стал серебряным призером открытого чемпионата Азии по карате кекусинкай

В первом открытом Чемпионате Азии в Астане по каратэ кекусинкай приняло участие более 600 спортсменов из России, Казахстана, Японии, Азербайджана, Польши, Турции, Киргизии, Ирана, Венгрии, Эстонии и Абхазии.



