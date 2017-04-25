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Архивное фото ремонтных работ АЭС

Ни воды, ни света: энергетики в Сухуме проведут в среду профилактику

© Sputnik. Виктор Толочко
В Абхазии
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С полуночи и до 18.00 часов в среду 26 апреля в центральной части города, в районе Маяка, ВИЭМа, на Старом поселке и в Новом Районе будет прекращена подача питьевой воды.

СУХУМ, 25 апр — Sputnik, Амра Амичба. Отключение воды не связано с работами "Водоканала", сообщил корреспонденту Sputnik начальник коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.  

По его словам,  "Черноморэнерго" проводит профилактические мероприятия, и отключает электроэнергию в районе расположения насосных станций. 

"Из-за того что в Сухумском районе, где находятся наши насосные станции не будет электричества, мы не сможем запуститься. Профилактические мероприятия не с раннего утра. Постараемся с утра дать воду, пока нам не выключат электроэнергию, — пообещал Ахуба. — Но потом, чтобы насосы не испортились и не перегорели, полностью выключаем. И будем ждать пока полностью не восстановят электроэнергию. Закончат свою работу, скажут, что постоянно дают электроэнергию, потом только сможем запустить".  

Главный инженер "Черноморэнерго" Тимур Кация уточнил, что плановое отключение электроэнергии  проводится на подстанции "Сухум 2" с 10 утра до 17 часов 26 апреля. От этой подстанции получают электроэнергию Новый район, прилегающий Сухумский район и часть Старого поселка.

"По возможности СУЭС, где есть стыки, с соседней подстанции "Сухум 1" могут запитать. Но потому, как похолодало, выросло потребление, линии перегружены, и эти возможности минимальны. Если было бы лето, больше запитали бы с соседних подстанций", — заметил энергетик.  

Тимур Кация уточнил, что на каждой подстанции дважды в год проводятся плановые профилактические отключения.


Теги:
Абхазия


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