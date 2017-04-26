Начало начал: выдающиеся выпускники Сухумского пединститута

О проведении в Абхазии международных акций "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", о велопробеге в День Победы рассказал в студии радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.
Второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!" продолжается на канале НТВ.
Сценарист комедии «Кухня. Последняя битва» Василий Куценко рассказал, почему авторы фильма изначально хотели снимать Абхазию в Португалии.
Контактная группа по ситуации на юго-востоке Украины обсудит энергоблокаду ЛНР и безопасность наблюдателей ОБСЕ.
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в Параде Победы 9 мая 2017 года в Цхинвале.
Почему на вокзале в казахстанском городе Петропавловск действует московское время и что предлагают с этим сделать местные депутаты.
Эксперт о том, как Россия может примирить Турцию с курдами, но не допустить создания курдского государства.
Эстония считает недостаточными предложения «Газпрома» по урегулированию антимонопольного дела и требует оштрафовать компанию.
Кыргызский академик представил разработку по наращиванию костей и ждет внесения технологии в Книгу рекордов Гиннеса.
Обильные осадки в виде ливневых дождей, мокрого снега и града ожидаются на всей территории Таджикистана в период с 27 по 30 апреля.
Ким Кардашьян в своем приложении со смайликами Kimoji представила новый элемент – незабудку, как символ Геноцида армян.
Комиссия Сейма Латвии решила не выпускать радикальных латвийцев из страны в целях соблюдения национальной безопасности.
После апрельского снегопада и потепления более шестисот домов в молдавском Комрате находятся под угрозой подтопления.
Шествие «Бессмертного полка» в Узбекистане в этом году проводиться не будет из-за угрозы безопасности и сложной политической ситуации в мире.
Писатель Дарюс Поцевичюс на своей странице в соцсети создал альбом, где делится видеозаписями о времени, когда Литва входила в состав СССР.
Сценарист комедии «Кухня. Последняя битва» Василий Куценко рассказал, почему авторы фильма изначально хотели снимать Абхазию в Португалии.
Почему на вокзале в казахстанском городе Петропавловск действует московское время и что предлагают с этим сделать местные депутаты.
Эстония считает недостаточными предложения «Газпрома» по урегулированию антимонопольного дела и требует оштрафовать компанию.