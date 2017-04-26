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"Софичка" выйдет на сцену РУСДРАМа в июне

© Sputnik. Бегунов Владимир
В Абхазии
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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)
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Свое видение прозы Фазиля Искандера представят актеры абхазского курса театрального института имени Щукина.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik, Владимир Бегунов. Премьера "Софички" состоится на сцене Русского театра драмы 20 июня, рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.

В постановке Елены Одинцовой будут задействованы актеры абхазского курса театрального института имени Щукина. Спектакль будет идти на русском языке с вкраплением абхазской речи. 

"Я видел отрывки из этого спектакля, это производит впечатление!" — сказал Хинтба.

Билеты на спектакль появятся в продаже в ближайшее время.

Съемки х/ф Софичка.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Софичка" появится в репертуаре РУСДРАМа

Повесть "Софичка" написана Искандером в 1997 году. Она повествует о судьбе сельской девушки, глазами которой показана трагическая история XX века. 

В 2015 году в Абхазии выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко сняла по этому произведению одноименный фильм на абхазском языке.

Абхазский курс в театральном институте имени Щукина образовался в 2014 году, когда по целевому заказу туда поступили двенадцать студентов из Абхазии. На второй курс перешли восемь человек. Со второго курса группе преподают сценическую речь на абхазском языке, в выборе драматургии для заданий используется не только русская и мировая классика, но и литература абхазских авторов.

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)


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