Призер Чемпионата Азии по каратэ: хочу стать чемпионом мира

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Участие и победа в Чемпионате мира станут главными целями серебряного призера первого открытого Чемпионата Азии по каратэ кекусинкай Наура Аджинджал, об этом на пресс-конференции в Sputnik в среду 26 апреля сообщил спортсмен.

"На чемпионате в Астане было сложно, конечно, но я очень старался. Провел четыре боя и проиграл спортсмену из Таджикистана в финальном бою. В дальнейшем хочу стать чемпионом мира по каратэ", — сказал Аджинджал.

Тренер юного спортсмена, президент Федерации каратэ кекусинкай (ФКК) Виталий Читанава отметил, что Наур очень активный боец.

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"Он очень активный и выносливый каратист. Всегда старается добиться максимальных результатов. Часто выступает на международных турнирах, в основном, которые проходят в России. Для поездок в дальнее зарубежье нам, к сожалению, не дают визы", — подчеркнул Читанава.

В пресс-конференции также принял участие абхазский каратист Зураб Мурадян, который принял участие в первом открытом Чемпионате Азии по кекусинкай каратэ в качестве судьи.

По словам президента ФКК, команда из Абхазии повезла семь бойцов, в возрасте 12-13 лет — троих, и от 14 лет до 17 лет — четверо каратистов. Наур Аджинджал занял второе место в весовой категории до 50 килограммов в возрасте 14-15 лет.

В первом открытом Чемпионате Азии в Астане по каратэ кекусинкай приняло участие более 600 спортсменов из России, Казахстана, Японии, Азербайджана, Польши, Турции, Киргизии, Ирана, Венгрии, Эстонии и Абхази