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Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ

Призер Чемпионата Азии по каратэ: хочу стать чемпионом мира

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Наур Аджинджал занял второе место в первом открытым Чемпионате Азии по каратэ кекусинкай, проходившем в столице Казахстана Астане.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Участие и победа в Чемпионате мира станут главными целями серебряного призера первого открытого Чемпионата Азии по каратэ кекусинкай Наура Аджинджал, об этом на пресс-конференции в Sputnik в среду 26 апреля сообщил спортсмен.

"На чемпионате в Астане было сложно, конечно, но я очень старался. Провел четыре боя и проиграл спортсмену из Таджикистана в финальном бою. В дальнейшем хочу стать чемпионом мира по каратэ", — сказал Аджинджал. 

Тренер юного спортсмена, президент Федерации каратэ кекусинкай (ФКК) Виталий Читанава отметил, что Наур очень активный боец.

Абхазские спортсмены по каратэ кёкусинкай готовятся к Чемпионату Азии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Он очень активный и выносливый каратист. Всегда старается добиться максимальных результатов. Часто выступает на международных турнирах, в основном, которые проходят в России. Для поездок в дальнее зарубежье нам, к сожалению, не дают визы", — подчеркнул Читанава. 

В пресс-конференции также принял участие абхазский каратист Зураб Мурадян, который принял участие в первом открытом Чемпионате Азии по кекусинкай каратэ в качестве судьи.

По словам президента ФКК, команда из Абхазии повезла семь бойцов, в возрасте 12-13 лет — троих, и от 14 лет до 17 лет — четверо каратистов. Наур Аджинджал занял второе место в весовой категории до 50 килограммов в возрасте 14-15 лет.

В первом открытом Чемпионате Азии в Астане по каратэ кекусинкай приняло участие более 600 спортсменов из России, Казахстана, Японии, Азербайджана, Польши, Турции, Киргизии, Ирана, Венгрии, Эстонии и Абхази



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