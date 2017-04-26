Синоптики: в четверг в Абхазии ожидается ясная погода

Как первый президент Абхазии Владислав Ардзинба готовился к встречам с зарубежными делегациями, о первом чайнике от президента, и какой он любил кофе, в Международный день секретарей корреспонденту Sputnik рассказала его бывший секретарь Раиса Погорелая.

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