Синоптики: в четверг в Абхазии ожидается ясная погода

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. По сообщению метеорологов, в четверг 27 апреля территория Абхазии будет находиться в области выноса теплых масс воздуха с юга, что позволит сохранению ясной погоде.
Атмосферное давление повышенное — 763 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый, 1-3 метра в секунду.
Температура воздуха ночью +12˚С, днем столбик термометра поднимется до +24˚С.
Температура морской воды +11˚С, волнение слабое.
Относительная влажность воздуха 50-70 %.
В столице республики также без осадков. Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +24˚С.