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Люди гуляют на набережой

Синоптики: в четверг в Абхазии ожидается ясная погода

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует на четверг 27 апреля солнечную погоду.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. По сообщению метеорологов, в четверг 27 апреля территория Абхазии будет находиться в области выноса теплых масс воздуха с юга, что позволит сохранению ясной погоде.

Атмосферное давление повышенное — 763  миллиметров ртутного столба.    

Ветер слабый, 1-3 метра в секунду. 

Температура воздуха ночью +12˚С, днем столбик термометра поднимется до +24˚С.

Температура морской воды +11˚С, волнение слабое.

Относительная влажность воздуха 50-70 %.  

В столице республики также без осадков. Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +24˚С.



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