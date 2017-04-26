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Государственный русский театр драмы

"Шедевры московской сцены" покажут на сцене РУСДРАМа

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)
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Четыре спектакля Театра на Малой Бронной зрители смогут увидеть в июне в Сухуме в рамках нового проекта Русского театра Абхазии.

СУХУМ, 26 апр — Sputnik, Владимир Бегунов. Гастроли московских театров будут проходить в Абхазии минимум раз в год, рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Когда я учился в Москве, я ходил в театр очень часто – два-три раза в неделю, — рассказал Хинтба. – Я увидел, наверное, все, что можно увидеть. Но спектакли худрука Театра на Малой Бронной Сергея Голомазова произвели на меня самое сильное впечатление".

По словам гендиректора РУСДРАМа, проект "Шедевры московской сцены" практически не затронет бюджет республики. Он почти полностью будет реализован за счет собственных средств театра и денег спонсоров.

Пресс-конференция в Русдраме
© Sputnik. Бегунов Владимир
"Софичка" выйдет на сцену РУСДРАМа в июне

"В Сухуме зрители увидят четыре спектакля, — объяснил Хинтба. — Это "Волки и овцы" по Островскому в постановке молодого режиссера Тараса Белоусова, ученика Голомазова. Этот спектакль — участник престижного Авиньонского театрального фестиваля. Будут еще "Три сестры" по Чехову и "Княжна Мари" по мотивам "Войны и мир". Завершит гастроли  уникальная постановка, с которой Театр на Малой Бронной гастролирует по всему миру, "Особые люди". Это рассказ о родителях детей с особенностями развития. Это один из самых пронзительных спектаклей о любви, которые были поставлены в Москве за последний год".

Как объяснил гендиректор РУСДРАМа, в этих постановках нет громоздких декораций, основной упор сделан на актерскую игру. 

Билеты будут стоить от пятисот до двух тысяч рублей, продажа начнется в четверг 27 апреля. 

Гастроли Театра на Малой Бронной пройдут в Сухуме с 26 по 30 июня.

Кроме того, 16 июня в РУСДРАМе состоится премьера спектакля "Примадонны" по пьесе американского драматурга Кена Людвига. Это комедия положений, которую будет ставить московский режиссер Сергей Ефремов, специализирующийся на таких постановках.

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)


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