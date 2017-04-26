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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Грузинская армия и НАТО у границ

© AFP/ Geoges Gobet
В Абхазии
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В Абхазском госуниверситете прошел круглый стол "Усиление военного присутствия НАТО в Причерноморье. Национальная безопасность Абхазии", в рамках которого аналитики и военные обсудили ситуацию не только в Причерноморье, но и на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Sputnik, Бадри Есиава. 

НАТО рядом

Аналитики, политологи и военные выразили обеспокоенность общей сложной геополитической ситуацией, складывающейся на мировой арене и, в частности, в Причерноморье. 

Североатлантический альянс расширяется, констатировали эксперты, возможно, его границы вплотную приблизятся к Абхазии, когда в НАТО войдет Грузия. 

Бывший министр иностранных дел и политик Сергей Шамба обратил внимание на то, что недавно с трехдневным визитом Грузию посетил cекретарь Cовета безопасности Турции, который встретился с руководством страны и силовых структур. Такие визиты в недружественную для Абхазии страну, по мнению Шамба, чрезвычайно опасны.

Малый ракетный корабль Мираж Черноморского флота России
© Sputnik. Василий Батанов
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"Обсуждается вопрос взаимодействия Турции, Грузии и Азербайджана в контексте совместной деятельности в военной области, экономики и энергопоставок. Если мы говорим о присутствии НАТО, то Турция – член этого военного альянса, чья армия входит в десятку крупнейших армий в мире", — отметил он.

Эксперт добавил, что разговоры о возможном присутствии НАТО на территории государств, расположенных на Черноморском побережье, запоздалые, так как альянс уже присутствует там, и проводятся совместные военные учения. 

"Против кого они направлены?" — задался вопросом Шамба и подчеркнул, что цели Грузии должны быть очевидны для Абхазии. 

Политик уверен, что наращивание сил НАТО и попытки его продвижения в Закавказье в первую очередь направлены против России, которая сегодня – стратегический партнер и гарант безопасности Абхазии. 

Помощник начальника разведки седьмой военной базы ЮВО Андрей Тыртов в своем докладе отметил, что, несмотря на снижение напряженности в российско-грузинских отношениях, внешнеполитический курс Грузии по-прежнему направлен на интеграцию в евроатлантические и европейские структуры. 

"Угроза грузинской агрессии против Абхазии уменьшена, но она все еще рассматривается ею как основной путь решения грузино-абхазского конфликта. При этом на всех уровнях международного общения руководство Грузии декларирует, что территория Абхазии принадлежит ей и одновременно оккупирована Россией", — сообщил Тыртов.

Он считает, что с момента получения независимости Грузия проводит политику по вступлению в НАТО, а в середине 1990-х годов Грузия участвовала в нескольких программах Североатлантического альянса по обучению и перевооружению ее вооруженных сил. В 2002 и 2004 годах страна была включена в несколько американских военных программ.

"В 2009 году Грузия получила от США один миллиард долларов на перевооружение своей армии. По техническому оснащению Вооруженные силы Грузии — одни из самых боеспособных в Закавказском регионе", — подчеркнул Андрей Тыртов. 

Александр Грушко
© Sputnik. Григорий Сысоев
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Представитель российской военной разведки сообщил, что в настоящее время сухопутные силы грузинской армии состоят из пяти пехотных бригад, двух артиллерийских, по одной инженерной, авиационной и ПВО бригаде и вспомогательных частей. На вооружении у Грузии  140 танков Т-72 и Т-55, около 200 бронемашин различных типов, 250 самоходных артиллерийских установок и буксированных орудий. 

Тревожная эпоха 

Профессор АГУ, историк Станислав Лакоба военно-политическую ситуацию назвал тревожной. Он подчеркнул, что люди сегодня переживают эпоху перемен, которая, очевидно, затянулась. 

"Этот период в то же время нужно обозначить как период распределения или перераспределения сфер влияния. Мы уже прошли несколько этапов от 1991 по 1994 годы, куда входит распад СССР, приведший к нашей войне", — считает Лакоба.

Профессор привел историческую ретроспективу событий последних двух десятилетий и пришел к выводу, что регион стоит на пороге очередного этапа противостояния. Он считает, что причиной может послужить реализация  намерений США открыть военно-морскую базу на территории Грузии. Если это произойдет, уверен историк, «красная» линия будет пересечена, и не реагировать на это Россия уже не сможет.

Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения считает, что войны, которые сегодня ведутся в мире, сильно отличаются от тех, к которым человечество привыкло. 

Он обеспокоен тем, что в мире разрастается терроризм, и это, по его мнению, может коснуться Абхазии. 

"Террорист не думает, что он совершает убийство, так как у него совершенно другое представление относительного того, что он делает. Такое понимание, мировоззрение и сознание не формируется в утробе матери или в учебных заведениях. Есть соответствующие центры, где формируют таких людей, и мы с вами не защищены от этого", — предостерег эксперт.  

Отвечая на вопрос преподавателя АГУ Эммы Гамисония о проблемах, которые стоят перед Россией и Абхазией, представитель седьмой военной базы ЮВО Андрей Колесников сравнил отношения двух государств с кораблем.  

"Это США может себе позволить делать все, что ей угодно, в нашем регионе. Россия себе такого позволить не может, так как все, что будет здесь, через перевалы попадет и к нам. Мы все на одном корабле", — сказал Колесников. 

Преподаватель кафедры истории и теории международных отношений АГУ Карина Сепян в своем выступлении привела цитату из высказываний первого президента Абхазии Владислава Ардзинба: "Я хотел бы особо подчеркнуть, что главного гаранта мира и стабильности в регионе мы видим в лице России. Кроме того, экономика Абхазии всегда была ориентирована на Россию, а не на Грузию. Самые близкие нам народы живут на Северном Кавказе и юге России. Эти факторы и определяют стремление Абхазии сохранить общее с Россией политическое, экономическое и культурное пространство". 

Она напомнила о политике Грузии по отношению к Абхазии, об отказе подписать договор о неприменении силы, о попытках абхазских и российских дипломатов привлечь внимание мирового сообщества к проблеме.

"В ответ на все это Грузия и ее кураторы активно ведут информационную войну против Абхазии и Южной Осетии, делается все для максимальной международной изоляции нашего государства, происходит грубое нарушение прав человека на свободу передвижения, срыв гуманитарных, культурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют представители Абхазии", — подчеркнула она. 

Между тем правительство Грузии на заседании 13 апреля 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.

"В комплексе факторы активного расширения военного присутствия альянса в Черноморском регионе и появление инфраструктуры НАТО в Грузии создают серьезную напряженность и несут прямую угрозу национальной безопасности Абхазии и России", — уверена преподаватель.



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