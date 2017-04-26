Мечта о первых шагах: пятая операция Санель Ажиба

Sputnik, Анжелика Бения.

Список диагнозов двухлетней Санель Ажиба шокирует: мальформация Арнольда-Киари-II, гидроцефалия, спина бифида с ликвореей, врожденный вывих тазобедренного сустава.

Патологии развития плода у будущей молодой мамы Миланы Лагизовой обнаружили в три месяца.

"Я испугалась, но знала точно, что прерывать беременность не стану, несмотря на то, что на меня давили врачи и родственники, которые желали мне только хорошего. Убить в себе жизнь я не смогла. А когда моя девочка родилась, врачи были удивлены, что патология внешне никак не отразилась на новорожденном", – сказала мама Санель.

На второй день после того, как Санель появилась на свет, ее оперировали. Первая операция была проведена по удалению спинно-мозговой грыжи – спина бифида, из-за которой страдает не только спинной мозг, но дефект также сопровождается парапарезом (неполный паралич — ред.) нижних конечностей, деформацией суставов, проблемами сердечно-сосудистой системы.

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После первой операции появилась еще одна проблема – гидроцефалия (нарушение нормального развития головного мозга, связанное с чрезмерным накоплением в нем жидкости — ред.). В голове Санель начала скапливаться жидкость и сдавливать головной мозг.

Девочке нужно было провести шунтирование. Ей вставили шунт, который эвакуировал жидкость в брюшную полость. Но шунт не прижился и вызвал серьезные осложнения. Его пришлось вытащить и после лечения заново вставлять. К этому списку патологий

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Маленькая Санель и четыре диагноза: мама рассказала о страданиях дочки

прибавился еще один недуг – заворот кишков. Санель провели третью операцию на кишечник, затем четвертую операцию на очередную смену шунта.

Пока мама рассказывала тяжелую историю борьбы за жизнь дочери, Санель позировала на камеру, передавала приветы и посылала "воздушные" поцелуи. А после беседы с родителями, Санель рассказала журналистам сказку про Курочку Рябу, стихи про лисичку и Обезьянку Лилю.

"Мой ребенок умственно не отстает от своих сверстников, даже наоборот Она только не ходит. Движение в ногах есть и мы надеемся, что она, пусть и не скоро, но все же сделает свои первые шаги", – сказала Милана Лагизова.

Диагноз — мальформация Арнольда-Киари-II (опущение миндалин мозжечка — ред), необходима срочная операция, заявили родителям московские врачи. Говоря доступным языком, спинной мозг Санель прилип к позвоночнику. Позвоночник уже давит на почки и мочевой пузырь, это вызывает почечные отеки и повышение температуры тела.

Сложнейшую операцию Санель Ажиба в Москве готов провести почетный врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Эвалдас Чеснулис. Стоимость операции – 1 миллион 240 тысяч рублей.

"Это ей жизненно необходимо. К сожалению, в Абхазии мы не проводим такие операции. Реабилитационный период займет много времени, но шансы на ее полное восстановление есть", – сказал главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.

По его словам, если не оказать своевременную помощь, у Санель может возникнуть ДЦП, или, не дай бог, это может привести к смерти.