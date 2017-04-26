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Раиса Погорелая

Секретарь Первого

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Как первый президент Абхазии Владислав Ардзинба готовился к встречам с зарубежными делегациями, о первом чайнике от президента, и какой он любил кофе, в Международный день секретарей корреспонденту Sputnik рассказала его бывший секретарь Раиса Погорелая.

Sputnik, Амра Амичба.

Раиса Погорелая и Владислав Ардзинба были однокурсниками, вместе поступили в 1962 году на историко-филологический факультет Сухумского педагогического института.  

"После окончания вуза наши пути разошлись, каждый получил направление. Я уехала в Ткуарчал. Владислав Григорьевич в это время получил направление в аспирантуру. Каждый занимался своей работой, — вспоминает секретарь первого президента, а ныне помощник председателя Фонда первого президента Республик Абхазия Владислава Ардзинба, Раиса Погорелая. —  Спустя 10 лет мы как-то встречались курсом не в полном составе. Наш курс был маленький, всего 20 человек. А потом наступили очень сложные времена в истории СССР, в частности, в истории Абхазии".

Владислав Ардзинба
© Sputnik. Владимир Вяткин
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Раиса Николаевна в феврале 1992 года начала работать в Верховном Совете Республики Абхазия. Вначале занималась приемом граждан, а потом получилось так, что заболела секретарь Владислава Ардзинба. Поскольку депутаты Парламента знали, что Раиса Николаевна однокурсница Владислав Ардзинба, ей предложили на некоторое время поработать в приемной.

"А потом Владислав сказал, поскольку болезнь у его секретаря была длительная, что, наверное, надо здесь остаться, — сказала Погорелая. —  Я там осталась, и поняла, что надо было что-то менять. Было настолько больно, когда в первой половине 1992 года он приезжал с небольшим узелком и говорил: "Это мама мне тормозок дала", и привозил кусочек сыра, лаваш или мамалыгу, абыста, простите. Вот этим обедал. Решила начать с самого элементарного  - организовать питание, потому что человек приезжал утром в 10 часов и уезжал, порой, в десять вечера. Без всяких перерывов". 

Секретарь поделилась, что первый президент любил крепкий кофе: обязательно две чайные ложки кофе и одна неполная чайная ложка сахара. 

"Обязательно утром приезжал и кофе пил. А потом уже в течение дня любил выпить чай. В первой половине дня предпочитал черный чай, а во второй половине дня мог быть и зеленый.  В чай никогда не клал сахар, только "в прикуску" со сладким, если даже не было рафинада, мог взять песка сахарного и запивать чай. И, конечно, он обожал мамалыгу и сыр копченый, и все что его мама готовила и присылала, было для него самым главным", — подчеркнула Раиса Николаевна. 

Всегда старалась достать для своего начальника элитный чай, и всегда заваривала ему свежий, никаких разовых пакетиков. 

Первый служебный автомобиль первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
© Фото: компания "А-мобайл"
Первая "Волга" Владислава

"Первый чайник он привез мне в подарок из Москвы, и сказал, вижу, как ты мучаешься. Я что делала: у меня был только кипятильник, опускала его в банку, вода закипала, я в чайник наливала, споласкивала, наливала в чайник. В чайнике все это настаивалось, и следующий кипятила. Он потом в одну командировку поехал и говорит: "Вот, Рая, чтобы ты больше так не трудилась, вот тебе чайник", — с улыбкой вспоминает Раиса Погорелая. 

Секретарь отмечает, что работа в приемной первого президента была сложной, потому что, по ее словам, очень многие считали, что раз одержали Победу, то они могут прийти к президенту. 

"И знаете, многие приходили к Владиславу Григорьевичу не для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, а чтобы увидеть президента", — сказала Погорелая.

"Прием граждан был несколько ограничен, потому что каждый хотел не столько решить свои вопросы, сколько увидеть президента, — подчеркнула Раиса Погорелая. —  Это все понятно. Но в то даже время надо было защитить его. Поэтому временами я получала по телефону нелестные отзывы о тех, кто просился на прием. Спрашиваю, а по какому вопросу, отвечают, а это вас не касается".  

Раиса Погорелая с улыбкой рассказала, что были и казусы, когда случайно не пустила к Ардзинба его родственника. 

"У него была такая же фамилия, как у главного художника города. Я не знала, что это его родственник, сказала, напишите, пожалуйста, по какому вопросу. Он на меня обиделся. Вот так мы работали, жили, трудились", — сказала она. 

Секретарь президента отмечает, что ее всегда поражало, как тщательно Владислав Ардзинба готовился к встречам с любой зарубежной делегацией, были ли это представители ООН, Российской Федерации, или друзей Генерального секретаря ООН.

"Я знала, что в этот период никого нельзя к нему пускать. Существуют такие моменты в протоколах международных переговоров, когда за столом друг против друга сидят стороны. Меня всегда поражало, какая-то внутренняя гордость брала за то, что он садился во главе стола: слева рядом с ним лежала кипа документов, а с правой стороны бумаги с вопросами, которые он хотел обсудить. И если уж они задавали ему вопросы, он тут же, раз, и ссылался на определенный международный документ. Человек готовился к встречам, так как понимал, что от его подачи, от его приема, от его ответов зависит и судьба его государства", — подчеркнула секретарь первого президента. 

Архивное фото Руслана Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В завершение беседы, Раиса Погорелая рассказала смешной случай, который произошел с ней при досмотре документов на российско-абхазской границе. 

"Однажды, в августе месяце возвращаюсь я из Сочи. Меня  останавливает абхазский пограничник, читает мою фамилию в паспорте с ударением на букву а – Погорела́я.

"Кто такая? Где работаешь?— спрашивает

Ну, мне пришлось достать своей удостоверение. Прочитав его, он вдруг говорит: "Абзиара шәымазааит!" (Всего доброго- ред.). Я говорю "Иҭабуп идуӡӡаны! Абзиараз!" (Спасибо большое! До свидания! — ред.).

"Просто молодой пограничник посчитал, что раз окончание на "ая", то фамилия моя мегрельская", — с улыбкой заметила Раиса Николаевна. 

Международный день секретаря (Secretary's Day), или в более официальном варианте День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) начали отмечать в США в 1952 году. 



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