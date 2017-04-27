"Оттепель" и Абхазское радио

Sputnik, Бадри Есиава.

Возвращение свободы

С началом Великой Отечественной войны абхазский язык перестал звучать в радиоэфирах. По мнению историков, это был намеренный шаг, чтобы под удобным предлогом закрыть абхазское вещание.

Владимир Зантария рассказал, что первый "глоток" свободы по истечении более чем десяти лет Абхазскому радио удалось сделать лишь после смерти Сталина.

"После смерти Сталина еще сохранялось давление на Абхазское радио, так как все еще был жив Лаврентий Берия. Фактически все основные руководящие должности по-прежнему занимали грузины. У сотрудников нашего радио не было возможности спокойно и полноценно работать", — отметил Зантария.

Переломный момент, по его словам, наступил после смерти вождя и расстрела Берия. Тоталитарный режим все еще сохранялся, политику ассимиляции абхазов никто не отменял, но в республике стало дышать немного легче.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Потеря и возвращение дара "речи": Абхазское радио

Приблизительно с 1957 года идеологическая хватка ослабла, и появилась возможность восстановления работы средств массовой информации на абхазском языке, стали открываться абхазские школы.

На ситуацию также повлияло письмо Георгия Дзидзария, Баграта Шинкуба и Константина Шакрыл в высшие партийные инстанции, в котором абхазские научные и общественные деятели подробно рассказали о притеснении коренного народа.

"Это письмо имело определенное воздействие на деятельность многих структур. Во второй половине 1950-х годов из Москвы приехали специальные комиссии. Они разбирались в фактах грубейших нарушений в национальной политике. Тогда Абхазское радио получило возможность более или менее полноценно функционировать, но грузинская цензура сохранялась вплоть до 1992 года", — вспомнил Зантария.

"Своя" пропаганда

"Дедом" Абхазского радио того времени Зантария назвал журналиста Артема Миквабия, который вновь запустил работу абхазской редакции радио, а с начала 1960-х годов государство стало оказывать ему поддержку в работе.

В эфире небольшими "дозами" стали появляться не только общественно-политические передачи, которые раньше занимали основное эфирное время, но и литературные, культурные, радиопьесы. Владимир Зантария добавил, что в жанровом плане Абхазское радио уже абсолютно соответствовало радиовещанию других республик СССР.

В числе тех, кто возрождал Абхазское радио в тот период, Зантария назвал таких профессиональных журналистов, как Семен Адлейба, Владимир Хашба, Владимир Цвижба, Эдуард Дзиба, Константин Герхелия, Елена Гунба, Феня Отырба, Георгий Жанава, Иван Садзба, Тина Корсая.

Дикторами абхазского радио в те годы работали поэты Георгий Гублия, Николай Квициния, Анатолий Зухба.

Радио выходило в эфир в 8:00, а трудовой день начинался с "летучки", на которой распределялись задачи между корреспондентами. Эта ежедневная процедура была обязательной. Спектр тем и проблем был широк, рассказал Зантария. Корреспондентам могли дать задание сделать материал о туризме, сельском хозяйстве, осветить работу ткуарчалских шахт, могли отправить в любой город страны и даже в горы к пастухам.

"Да, была цензура и идеологические перехлесты, но темы были самые разнообразные. На радио приезжали известные люди, композиторы, поэты, артисты, писатели. Можно сказать, что Абхазское радио за годы работы смогло создать настоящий "золотой" культурный фонд, который был сожжен во время войны", — с глубоким сожалением отметил Зантария.

Большинство этих людей, продолжил он, работали на Абхазском радио вплоть до Отечественной войны народа Абхазии и даже после. Среди них была Элеонора Барциц, которая собрала богатую фонотеку радио, а созданием очерков о выдающихся людях республики активно занималась Тина Корсая.