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МВД о подготовке к курортному сезону: с 1 мая усиленный режим работы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Выездное заседание Кабинета Министров проходит с участием президента республики в Гагре 27 апреля.

ГАГРА, 27 апр — Sputnik, Роберт Джопуа. С 1 мая сотрудники районных управлений внутренних дел курортных городов страны перейдут на усиленный режим работы, об этом сказал министр внутренних дел республики Аслан Кобахия на выездном заседании правительства Абхазии по вопросам подготовки к курортному сезону под председательством президента страны.

"С увеличением потока людей переходим на усиленный режим работы. С 1 мая переводим личный состав горрайорганов на двухсменный режим работы — сутки отдыхают, сутки работают. Других вариантов нет. Мы должны обеспечить безопасность наших граждан и гостей. Туризм — это та область, где могут заработать на жизнь и наши граждане, и наше государство", — заявил Кобахия.

По словам министра, у ведомства есть план мероприятий, в котором четко прописано, чем должны заниматься сотрудники внутренних дел. Кобахия отметил важность взаимодействия с другими министерствами. 

Отдельное внимание министр уделил внешнему виду сотрудников милиции.

"Надо достойно встречать гостей. Он (милиционер – ред.) должен быть как положено одет, не должен быть в изношенной рубашке. Мы изыщем средства, чтобы к началу мая сотрудники выглядели достойно", — подчеркнул Кобахия.

Глава МВД еще раз напомнил, что сотрудникам госавтоинспекции дано указание, чтобы они не останавливали машины с российскими госномерами без ориентировки. 

Выступивший на заседании первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян сообщил, что в 2016 году в водоемах страны утонуло восемь человек. 

"Проведенный анализ показал, что в основном гибель людей происходит вследствие нарушения правил поведения на воде, слабости физической подготовки, алкогольного опьянения", — отметил он.

Делибалтян также подчеркнул, что сотрудниками МЧС проводится круглосуточное наблюдение на море силами Государственной службы по маломерным судам. В то же время он подчеркнул, что более половины специализированных пляжных зон на побережье Абхазии не соответствуют необходимым нормам безопасности.

В выездном заседании под председательством президента Абхазии Рауля Хаджимба приняли участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьеры Беслан Эшба и Дмитрий Сериков, министры и председатели Госкомитетов, главы городов и районов республики. 


Теги:
Абхазия


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