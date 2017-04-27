Хаджимба: туристов в 2017 году в Абхазии будет больше

ГАГРА, 27 апр — Sputnik, Роберт Джопуа. Число туристов в 2017 году будет больше, чем в предыдущем курортном сезоне, заявил на выездном заседании правительства Абхазии по вопросам подготовки к курортному сезону президент республики Рауль Хаджимба.
"Заверяю, что туристов будет больше, учитывая то, что происходит в мире. К нам едет турист ниже среднего уровня достатка, и мы должны за него держаться", — подчеркнул президент.
Аудиоверсию беседы с Раулем Хаджимба слушайте здесь>>
По словам главы государства, конкуренцию Абхазии составляют курорты Крыма и Краснодарского края.
Затронул президент и тему незаконных строений в прибрежной зоне. Гагра, по его словам, превращается в каменный мешок.
"Кто разрешил нарушать архитектурный стиль, который складывался долгие годы? Со всех сторон старые дома окружили гостиницами. Еще раз требую от Прокуратуры, МВД и Налоговой службы провести работу по этим объектам", — сказал он.
На выполнение поручения президент отвел главе правительства десять дней.
"Люди должны иметь возможность законным образом получить разрешение на строительство, потом проблем подобных не будет", — подчеркнул глава государства.
Рауль Хаджимба также считает необходимым внедрить электронные средства контроля посещений туристических объектов по примеру Новоафонской пещеры и Рицинского парка.
В выездном заседании под председательством президента приняли участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьеры Аслан Кобахия, Беслан Эшба и Дмитрий Сериков, министры и председатели госкомитетов, главы городов и районов республики.