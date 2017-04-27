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Туристы фотографируют на озере Рица

Хаджимба: туристов в 2017 году в Абхазии будет больше

© Sputnik. Владимир Бегунов
В Абхазии
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Выездное заседание Кабинета Министров Абхазии под председательством президента страны прошло в Гагре 27 апреля.

ГАГРА, 27 апр — Sputnik, Роберт Джопуа. Число туристов в 2017 году будет больше, чем в предыдущем курортном сезоне, заявил на выездном заседании правительства Абхазии по вопросам подготовки к курортному сезону президент республики Рауль Хаджимба.

"Заверяю, что туристов будет больше, учитывая то, что происходит в мире. К нам едет турист ниже среднего уровня достатка, и мы должны за него держаться", — подчеркнул президент.

Аудиоверсию беседы с Раулем Хаджимба слушайте здесь>>

По словам главы государства, конкуренцию Абхазии составляют курорты Крыма и Краснодарского края. 

Затронул президент и тему незаконных строений в прибрежной зоне. Гагра, по его словам, превращается в каменный мешок. 

"Кто разрешил нарушать архитектурный стиль, который складывался долгие годы? Со всех сторон старые дома окружили гостиницами. Еще раз требую от Прокуратуры, МВД и Налоговой службы провести работу  по этим объектам", — сказал он.

На выполнение поручения президент отвел главе правительства десять дней. 

"Люди должны иметь возможность законным образом получить разрешение на строительство, потом проблем подобных не будет", — подчеркнул глава государства. 

Рауль Хаджимба также считает необходимым внедрить электронные средства контроля посещений туристических объектов по примеру Новоафонской пещеры и Рицинского парка. 

В выездном заседании под председательством президента приняли участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьеры Аслан Кобахия, Беслан Эшба и Дмитрий Сериков, министры и председатели госкомитетов, главы городов и районов республики. 


Теги:
Абхазия


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