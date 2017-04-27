Пограничники России и Абхазии готовятся к курортному сезону

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Российские пограничники и абхазская Госинспекция по маломерным судам проводят работу по проверке прибрежной полосы и пляжей на соблюдение установленных требований и мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

Все выявленные недостатки должны быть устранены к началу курортного сезона в Абхазии 15 мая.

В процессе совместного рейда осматривается акватория, проверяется соблюдение правил пограничного режима, выхода и нахождения в море плавсредств в соответствии с законодательством Абхазии.

По результатам последней проверки, нарушений правил выхода в море и пограничного режима не выявлено.

Регулярно сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия совместно с представителями Погранотряда СГБ и Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии проводят с владельцами маломерных судов профилактические мероприятия по доведению правил пограничного режима, соблюдению мер техники безопасности при выходе и нахождении в море.



