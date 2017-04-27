Контроль общепита и пляжей: Минздрав готовится к летнему сезону

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Усилить контроль за качеством общепита в курортный сезон намерено Министерство здравоохранения Абхазии, об этом сообщил замминистра здравоохранения Батал Кация на выездном заседании правительства Абхазии под председательством президента страны по вопросам подготовки к курортному сезону.

"Что касается контроля пищи в пунктах питания, то нами дано распоряжение, для того чтобы он был усилен в районах. Контроль будет обеспечиваться Республиканской санитарной эпидемиологической службой. Также будет контролироваться соответствие нормам и стандартам вывоз мусора и санитарное состояние пунктов общественного посещения, в том числе пляжей", — сказал Кация.

Замминистра также отметил, что в мае будет проведена кампания по дезинфекции и дезинсекции для предотвращения передачи насекомыми инфекций.

"В первую очередь она будет проводиться в подвалах объектов социального назначения. В дошкольных учреждениях она будет проводиться в нерабочее время", — подчеркнул он.

Кация рассказал о специальной программе, которая будет согласована с главными врачами районных больниц и главами районных администраций. В частности, по его словам, будет создана горячая линия, для того чтобы любой мог позвонить и получить медицинскую консультацию. Расходы на эту программу, по его оценкам, небольшие.

Самая большая нагрузка, сказал замминистра, приходится на медучреждения Гагрского района. В 2016 году в ЦРБ города обратилось около 17,5 тысяч отдыхающих.

"Большая часть из них была обслужена амбулаторно. Хочется отметить, что подавляющая часть — это пищевые токсикоинфекции. Они связаны с тем, что отдыхающие привозят с собой продукты и, несмотря на то, что прошел срок их годности или нарушено правило хранения, они их употребляют, в результате чего происходят токсикоинфекции", — пояснил замминистра.

Он также считает, что заболевания происходят, когда отдыхающие, купаясь в море, глотают морскую воду.

"В наш график национальных профилактических прививок входит специальная прививка, которая позволяет избежать этой инфекции, поэтому подавляющее число обращающихся в больницы в летний сезон — это отдыхающие, которые наглотались морской воды", — пояснил Кация.

Выездное заседание под председательством президента Абхазии Рауля Хаджимба прошло 27 апреля в Гагре. В нем приняли участие премьер-министр Беслан Барциц, вице-премьеры Беслан Эшба, Аслан Кобахия и Дмитрий Сериков, министры и председатели госкомитетов, главы городов и районов республики.



