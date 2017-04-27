СУХУМ, 27 апр — Sputnik, Анжелика Бения. Черкеску, фуражку, ручной работы нагайку, боевую шашку и другие казачьи реликвии передали в Государственный музей Боевой Славы казаки, добровольцы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Для нас это бесценные реликвии. Теперь мы сможем отобразить в нашем музее боевой путь казачества в период нашей Отечественной войны. Мы находимся в неловком положении, так как в нашем музее материалы отображают только Абхазию. Помогите, пожалуйста, собрать экспозиционные материалы. Одних фотографий недостаточно", – сказала директор музея Мзия Бейя.

На встрече присутствовал Игорь Данилин, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, капитан, начальник отдела спецопераций группы "Дельфин" батальона милиции специального назначения "Днестр" МВД Приднестровской Молдавской Республики.

© Russia Today. Анжелика Бения Добровольцы передали казачьи реликвии в музей Боевой Славы

"Эта война вошла в историю Кавказа как один из наиболее кровопролитных конфликтов на постсоветском пространстве. Кроме абхазов и грузин, в боевых действиях принимали участие абазины, кабардинцы, чеченцы, осетины, армяне, русские. Существенную поддержку Республике Абхазия оказало также и казачество юга России",– сказал ветеран.

В ходе Отечественной войны народа Абхазии погибло более 60 казаков, восемь казаков были удостоены звания Герой Абхазии, пятеро из них посмертно, 17 казаков награждены орденом Леона.

Доброволец из Чеченской Республики Вахид Керимов, выступая, сказал, что воевать сложно, но воевать легче, чем рассказывать о войне, когда ты ветеран.

"Война началась не по нашей воле. Мы пришли на помощь абхазам, за свободу абхазского народа. Если нужно, и сегодня поможем. Наши деды и прадеды так делали. Мы братский народ. И мне не нравится, что сегодня говорят, что мусульмане воевали против христиан. Мы стояли бок о бок с казаками, да и среди абхазов немало христиан", – сказал Керимов.

Перед встречей в музее Боевой Славы, ветераны возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

В конце мероприятия атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко от имени Донецкой Народной Республики наградил золотыми Георгиевскими крестами восьмерых добровольцев, воевавших на Донбассе.