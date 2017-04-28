"Штаб" информационной борьбы

Бадрак Авидзба, Sputnik

Связь исторических событий и радио стала особенно тесной в период с 1970 по 1989 годы, когда борьба абхазского народа за свою свободу и независимость вошла в решающую стадию.

"Национально-освободительное" радио

По словам главного редактора телевидения и радио в тот период Владимира Зантария, невозможно переоценить роль радиовещания в национально-освободительной борьбе абхазского народа.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Оттепель" и Абхазское радио

"В 1989 году пролилась кровь после незаконного решения Тбилиси об открытии филиала грузинского университета в Абхазии. Я тогда сам работал директором телевидения. Мы не уезжали домой, работали там, это было связано с тем, что наше радио и телевидение в одночасье превратились в штаб. Когда пролилась кровь и погибли люди, московские журналисты стали приезжать сюда", — поделился воспоминаниями Зантария.

После приземления на вертолете в пограничном отряде, который располагался на Маяке в Сухуме, московские журналисты сразу интересовались, где располагаются Абхазское радио и телевидение.

"Их к нам доставляли советские пограничники, и мы их принимали. Нам очень важно было разорвать замкнутый круг и прорвать информационную блокаду, которую создавала Грузия", — рассказал Зантария.

По его совам, главной службой новостей программы "Время" в то время руководил грузин по национальности, который контролировал, какая информация выйдет в эфир.

"Поступала информация о событиях в Абхазии, он мог выдать такую информацию, которая выгодна Грузии, поэтому нам важно было, чтобы корреспонденты, приезжавшие сюда, узнавали правду. Я помню, приезжал Леонид Лазаревич, корреспондент радиопередачи "Маяк", — отметил он.

Когда грузинская сторона обесточила ИнгурГЭС, в Абхазию приехали российские войска МВД, чтобы разблокировать станцию, и корреспонденты освещали это событие с места.

"Когда мы ужинали вместе с российскими коллегами, мы начинали им рассказывать об истории Абхазии, это для них было новостью, очень плохо знали. Вся информация была прогрузинская, и нам приходилось эти стереотипы менять. Когда не хватало наших аргументов, я приносил из дома книги по истории Абхазии", — подчеркнул Зантария.

Понимание истории

Борьба Абхазии за самобытное существование давала свои плоды. Через телевидение, радио людям объясняли, что абхазы имеют право быть хозяевами на своей земле. По словам Зантария, российские журналисты все больше вникали в события в Абхазии и понимали, что правда на стороне абхазов.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Потеря и возвращение дара "речи": Абхазское радио

"Когда с нашей радиостанции посылали очередной репортаж в Москву, звучала если не открытая поддержка, то уже какими-то метафорами, иносказаниями. Чувствовалась объективность в освещении событий, произошедших в 1989 году", — сказал Зантария.

Когда было создано национально-освободительное движение "Аидгылара", российские корреспонденты уже напрямую шли в организацию и встречались с лидерами движения, рассказал он.

"Уже нельзя было не замечать правду, и информационный прорыв уже был обеспечен. К примеру, в газете "Московские новости" корреспондент Жаворонков публиковал очень объективные статьи со ссылкой на историю Абхазии", — отметил журналист.

Связующее звено

Владимир Зантария был в числе инициаторов создания "Аидгылара", одновременно работая на радио и телевидении.

"Я был таким связующим звеном между "Аидгылара", телевидением и радио. Если принималось какое-нибудь решение о проведении массовой акции, мне не надо было искать информацию в другом месте, я приходил, собирал редакционный совет и говорил о том, что принято такое-то решение. Потом мы начинали освещать события, к примеру, многотысячный митинг на Лыхнашта", — заметил он.

18 марта 1989 года на Лыхненском сходе было принято обращение к высшим политическим органам Советского Союза с требованием вернуть Абхазии самостоятельный статус.

Поднять дух

"В июле 1989 года и радио, и телевидение работали практически в блокаде. Магазины были закрыты, даже хлеба не могли купить. Мы сами приносили из дому еду. После того как 15-16 июля погибли люди при столкновениях, население пало духом, надо было его поднять", — сказал Зантария.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Потеря и возвращение дара "речи": Абхазское радио

Сотрудники радио стали искать людей, которые могли поддержать Абхазию в тот непростой период.

"Я связался с Мирой Константиновной Хотелашвили—Инал-ипа, и попросил ее, чтобы она рассказала об истории Абхазии. Грузинские телевизионные и радиослужбы обливали грязью Абхазию, охаивали народ, надо было как-то отвечать", — добавил он.

У Миры Хотелашвили—Инал-ипа получился интересный радиорассказ об истории Абхазии с обилием фактов.

"И вдруг я слышу, что Джордж Хюит приехал и находится в Очамчыре. Мы захотели, чтобы знаменитый ученый, "абхазский зять" выступил на грузинском языке на Абхазском телевидении и радио и опроверг бы нападки и лживые доводы грузин. Он согласился и, опираясь на факты, опроверг несостоятельные доводы грузинской стороны относительно истории Абхазии", — подчеркнул Зантария.

Развал Союза

Время распада Советского Союза усилило необратимые геополитические процессы. Абхазия шла к независимости. Это, безусловно, отражалось и на работе радио в республике.

"Тематика передач на абхазском радио стала более разнообразной в период с 1989 года до развала СССР. Можно сказать, что радио стало более близко к слушателям, шли передачи о литературе, драматургии. Тогда по радио люди могли слушать записи со спектаклей, находясь дома. Но главным был вопрос свободы и независимости Абхазии", — сказал историк Игорь Марыхуба.

В этот период по телевидению и радио шли передачи, рассказывавшие о фальсификации истории Абхазии со стороны Грузии.

"Грузинские эмиссары работали со своим населением, рассказывая о том, что Абхазия — это неотъемлемая часть Грузии", — подчеркнул он.

В таких условиях роль Абхазского радио приобретала огромное значение, так как радио доносило истину, уверен историк.