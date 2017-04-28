Этери Кация: у Абхазского радио еще все впереди

Sputnik, Амра Амичба.
Журналист более чем с сорокалетним стажем Этери Кация работает на Абхазском радио с 80-х годов прошлого века, перешла работать из редакции газеты.
"Когда пришла на радио, я поняла, что из журналистики не уйду никогда. Но, когда посмотрела на нехитрую по нынешним временам технику Абхазского радио, мне стало страшно. Думаю, неужели я смогу управлять этим магнитофоном, что-то монтировать. Но, как оказалось, очень быстро освоила я эту работу. Скоро 40 лет как работаю", — сказала редактор русской службы новостей Абхазского радио Этери Кация.
В день 85-летия Абхазского радио вспомнила про свое первое радиоинтервью с абхазской поэтессой Нелли Тарба. Признается, что не волновалась, так как был определенный журналистский опыт.
"Тогда делались передачи не такие короткие, как сейчас. С такими известными людьми беседовали 20-30 минут. Когда я записала и принесла, оказалось, что очень много было лишних слов. Я не знала, как это смонтировать. Первым моим монтажером была Нази Армазан, она до сих пор работает на радио. И мне завидно было, что она так ловко управляет, вырезает эти ленты. Тогда же бобины были, не то, что сейчас. Я подумала, как здорово, надо мне тоже освоить. Где-то через неделю я сама могла монтировать свои материалы", — с гордостью сказала Кация.
Журналист отмечает, что сетка вещания русской редакции была гораздо шире. В редакции в конце 80-х были не только информационные выпуски, был и тематический отдел, актуальные интервью, много разных рубрик.
По словам редактора, в "золотом" фонде Абхазского радио сохранились голоса Константина Симонова, Мариэтты Шагинян, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Из выдающихся людей Абхазии сохранились в фонде голоса основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа, поэтов Иуа Когония, Шалвы Цвижба, писателя Ивана Тарба, Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.
"Довольно часто ставим в эфир записи, где они читают отрывки своих произведений. К сожалению, после войны не все сохранилось", — посетовала Кация.
Период национально-освободительной борьбы, как заметила Этери Кация, сотрудники радио не только переживали, но были прямыми участниками всех событий, потому что без журналистов, в частности, без радиожурналистов ни одно выступление, митинг, заседание "Аидгылара" не обходились.
"Естественно, все это проходило через наши микрофоны и нашу студию. Мы лидеров национально-освободительного движения приглашали, мы с ними беседовали, выезжали, когда они встречались с народом, — сказала редактор. — Приезжали из ЦК КПСС, даже Жириновский приезжал, выступал в филармонии, я помню. Мы верили, что все разрешится, нам помогут".
По словам Этери Кация, в истории Абхазского радио военный период 1992-1993 годов занимает особое место. Когда началась война, она была в отпуске, но при первой же возможности приехала в Гудауту, где размещались сотрудники Абхазское радио.
"Техники никакой. И вот начали наши инженеры из того, что было, лепить радио. И сейчас по прошествии времени даже удивляюсь, как же все работало и как смогли в этих условиях выходить в эфир. Русскую редакцию возглавил Олег Шамба, позже проректор АГУ. Не могу сказать, что был какой-то штат работников. Тогда все, не договариваясь, делали одно дело. Вчера он был педагогом, а сегодня он приходил на радио, каждый старался донести свои чаяния до народа, как-то подбодрить, поддержать. Главной задачей радио было донести правдивую информацию до слушателей. Ведь правду, к сожалению, не все и не везде знают и правильно воспринимают, а тогда тем более. За пределами страны мало кто знал, что там, в Абхазии, происходит, и вообще, что это за война, и что этим абхазам нужно. Эта задача стояла перед радио. И насколько это было возможно, наш коллектив старался сделать свою работу профессионально".
Этери Кация рассказывает, что при работе в условиях войны какого-то определенного графика выхода в эфир придерживаться было сложно. Когда приходила информация с фронта или приходил интересный человек, его сразу интервьюировали и давали тут же в эфир.
"Никогда не было такого, что вот я для своей абхазской редакции сделаю, а русская пусть подождет. То есть, не сговариваясь, мы делали работу друг друга. Была такая атмосфера, правильно меня поймите, по которой я и многие, кто во время войны работал, сегодня скучаем. Особое чувство взаимопонимания, взаимной поддержки во время войны ощущалось при работе", — подчеркнула редактор Абхазского радио.
Роль радио во время войны была неоценима, особенно для тех, кто находился в оккупированной части Абхазии. Этери Кация отмечает, что уже после войны многие говорили, что Абхазское радио для них было воздухом.
"Радио им помогло выстоять, тем, кто находился в оккупации. Электричества ведь тоже не было, и возможности слушать радио тоже не было. И как объясняли мне, подключали к аккумулятору приемники, заряжали как-то и собирались несколько соседних семьей у одного и слушали", — сказала она.
В историю Абхазского радио военных лет, по словам Этери Кация, внесли вклад Олег Шамба, который затем ушел на линию фронта и оттуда присылал материалы. Какое-то время работали писатель Даур Начкебия, машинистка Манана Гуния, сотрудничали с русской редакцией радио писатель Джума Ахуба, Константин Гулиа.
"Наш любимый поэт Лев Любченко такие стихи писал о войне! Мы отдыхали, когда он приходил. – призналась Кация. – Хочу особо выделить диктора русской службы новостей Владимира Никонова".
Никонова редактор называет "абхазским Левитаном".
"Театрал, актер, довольно случайно, как и многие тогда, попал в журналистику и стал диктором. Самая настоящая находка для нас. Наш "абхазский Левитан". Я его так и зову до сих пор. У него была такая дикция, что ему не поверить просто невозможно было, в этом плане нам очень повезло. Я даже могу сказать, что половина успеха нашего радио, может быть, принадлежит Владимиру Никонову, обладающему таким голосом, — считает Этери Кация. — Кроме того, он был еще и хорошим журналистом. Сам мог написать материал, сам мог начитать, на ходу отредактировать. А работали мы как. Вот пишется материал, а Владимир уже в эфире. Один лист он читает, на втором Олег Шамба что-то пишет, диктор уже завершает чтение и на подходе другой лист. А бывало и такое, что стилистика неверная или ошибки, он на ходу в эфире поправлял. Горячая линейка работы была у нас".
Говоря о современной материально-технической базе радио, редактор русской службы новостей подчеркнула неоценимую работу Гурама Амкуаб, много лет проработавшего председателем Абхазской гостелерадиокомпании, кстати, сына первого главного редактор Абхазского радио Артема Амкуаб.
"Я не могу не вспомнить Гурама Амкуаб, который внес в развитие, в частности, радио большой вклад. Появилась у каждой редакции отдельная студия. Это, конечно, роскошь. Появилась у нас техника, компьютеры, о которых мы даже не слышали. И надо было учиться пользоваться такой современной техникой, и учились. Пришли молодые люди, которые очень легко схватывают все это, поэтому на сегодняшний день можно сказать, что коллектив на Абхазском радио сложился профессиональный", — заверила Этери Кация.
Она выразила уверенность, что ни телевидение, ни интернет не заменят со временем радио, так как оно более доступно для слушателей
"Телевидение – это что? Если ты не сел у экрана, ты не увидишь передачу, а радио ты можешь слушать в машине, работая в поле, лежа на пляже, попивая кофе. Поэтому я считаю, что радио будет актуально долгое время, у радио пока еще все впереди, — заметила журналист. — Раньше было одно государственное радио, и мы были хозяевами положения, а сейчас у нас конкуренция, в частности и вы, Sputnik, это нас подстегивает быть лучше, чем вчера".
Редактор русской службы новостей Абхазского радио Этери Кация уверена, что радио — самое оперативное средство массовой информации, так как может в прямом эфире говорить со своими слушателями.