Этери Кация: у Абхазского радио еще все впереди

Sputnik, Амра Амичба.

Журналист более чем с сорокалетним стажем Этери Кация работает на Абхазском радио с 80-х годов прошлого века, перешла работать из редакции газеты.

"Когда пришла на радио, я поняла, что из журналистики не уйду никогда. Но, когда посмотрела на нехитрую по нынешним временам технику Абхазского радио, мне стало страшно. Думаю, неужели я смогу управлять этим магнитофоном, что-то монтировать. Но, как оказалось, очень быстро освоила я эту работу. Скоро 40 лет как работаю", — сказала редактор русской службы новостей Абхазского радио Этери Кация.

В день 85-летия Абхазского радио вспомнила про свое первое радиоинтервью с абхазской поэтессой Нелли Тарба. Признается, что не волновалась, так как был определенный журналистский опыт.

"Тогда делались передачи не такие короткие, как сейчас. С такими известными людьми беседовали 20-30 минут. Когда я записала и принесла, оказалось, что очень много было лишних слов. Я не знала, как это смонтировать. Первым моим монтажером была Нази Армазан, она до сих пор работает на радио. И мне завидно было, что она так ловко управляет, вырезает эти ленты. Тогда же бобины были, не то, что сейчас. Я подумала, как здорово, надо мне тоже освоить. Где-то через неделю я сама могла монтировать свои материалы", — с гордостью сказала Кация.

© Фото: из архива Екатерины Бебия "Штаб" информационной борьбы

Журналист отмечает, что сетка вещания русской редакции была гораздо шире. В редакции в конце 80-х были не только информационные выпуски, был и тематический отдел, актуальные интервью, много разных рубрик.

По словам редактора, в "золотом" фонде Абхазского радио сохранились голоса Константина Симонова, Мариэтты Шагинян, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Из выдающихся людей Абхазии сохранились в фонде голоса основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа, поэтов Иуа Когония, Шалвы Цвижба, писателя Ивана Тарба, Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

"Довольно часто ставим в эфир записи, где они читают отрывки своих произведений. К сожалению, после войны не все сохранилось", — посетовала Кация.

Период национально-освободительной борьбы, как заметила Этери Кация, сотрудники радио не только переживали, но были прямыми участниками всех событий, потому что без журналистов, в частности, без радиожурналистов ни одно выступление, митинг, заседание "Аидгылара" не обходились.

"Естественно, все это проходило через наши микрофоны и нашу студию. Мы лидеров национально-освободительного движения приглашали, мы с ними беседовали, выезжали, когда они встречались с народом, — сказала редактор. — Приезжали из ЦК КПСС, даже Жириновский приезжал, выступал в филармонии, я помню. Мы верили, что все разрешится, нам помогут".

По словам Этери Кация, в истории Абхазского радио военный период 1992-1993 годов занимает особое место. Когда началась война, она была в отпуске, но при первой же возможности приехала в Гудауту, где размещались сотрудники Абхазское радио.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Оттепель" и Абхазское радио

"Техники никакой. И вот начали наши инженеры из того, что было, лепить радио. И сейчас по прошествии времени даже удивляюсь, как же все работало и как смогли в этих условиях выходить в эфир. Русскую редакцию возглавил Олег Шамба, позже проректор АГУ. Не могу сказать, что был какой-то штат работников. Тогда все, не договариваясь, делали одно дело. Вчера он был педагогом, а сегодня он приходил на радио, каждый старался донести свои чаяния до народа, как-то подбодрить, поддержать. Главной задачей радио было донести правдивую информацию до слушателей. Ведь правду, к сожалению, не все и не везде знают и правильно воспринимают, а тогда тем более. За пределами страны мало кто знал, что там, в Абхазии, происходит, и вообще, что это за война, и что этим абхазам нужно. Эта задача стояла перед радио. И насколько это было возможно, наш коллектив старался сделать свою работу профессионально".

Этери Кация рассказывает, что при работе в условиях войны какого-то определенного графика выхода в эфир придерживаться было сложно. Когда приходила информация с фронта или приходил интересный человек, его сразу интервьюировали и давали тут же в эфир.

"Никогда не было такого, что вот я для своей абхазской редакции сделаю, а русская пусть подождет. То есть, не сговариваясь, мы делали работу друг друга. Была такая атмосфера, правильно меня поймите, по которой я и многие, кто во время войны работал, сегодня скучаем. Особое чувство взаимопонимания, взаимной поддержки во время войны ощущалось при работе", — подчеркнула редактор Абхазского радио.

Роль радио во время войны была неоценима, особенно для тех, кто находился в оккупированной части Абхазии. Этери Кация отмечает, что уже после войны многие говорили, что Абхазское радио для них было воздухом.

"Радио им помогло выстоять, тем, кто находился в оккупации. Электричества ведь тоже не было, и возможности слушать радио тоже не было. И как объясняли мне, подключали к аккумулятору приемники, заряжали как-то и собирались несколько соседних семьей у одного и слушали", — сказала она.

В историю Абхазского радио военных лет, по словам Этери Кация, внесли вклад Олег Шамба, который затем ушел на линию фронта и оттуда присылал материалы. Какое-то время работали писатель Даур Начкебия, машинистка Манана Гуния, сотрудничали с русской редакцией радио писатель Джума Ахуба, Константин Гулиа.

"Наш любимый поэт Лев Любченко такие стихи писал о войне! Мы отдыхали, когда он приходил. – призналась Кация. – Хочу особо выделить диктора русской службы новостей Владимира Никонова".

Никонова редактор называет "абхазским Левитаном".

"Театрал, актер, довольно случайно, как и многие тогда, попал в журналистику и стал диктором. Самая настоящая находка для нас. Наш "абхазский Левитан". Я его так и зову до сих пор. У него была такая дикция, что ему не поверить просто невозможно было, в этом плане нам очень повезло. Я даже могу сказать, что половина успеха нашего радио, может быть, принадлежит Владимиру Никонову, обладающему таким голосом, — считает Этери Кация. — Кроме того, он был еще и хорошим журналистом. Сам мог написать материал, сам мог начитать, на ходу отредактировать. А работали мы как. Вот пишется материал, а Владимир уже в эфире. Один лист он читает, на втором Олег Шамба что-то пишет, диктор уже завершает чтение и на подходе другой лист. А бывало и такое, что стилистика неверная или ошибки, он на ходу в эфире поправлял. Горячая линейка работы была у нас".

Говоря о современной материально-технической базе радио, редактор русской службы новостей подчеркнула неоценимую работу Гурама Амкуаб, много лет проработавшего председателем Абхазской гостелерадиокомпании, кстати, сына первого главного редактор Абхазского радио Артема Амкуаб.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Потеря и возвращение дара "речи": Абхазское радио

"Я не могу не вспомнить Гурама Амкуаб, который внес в развитие, в частности, радио большой вклад. Появилась у каждой редакции отдельная студия. Это, конечно, роскошь. Появилась у нас техника, компьютеры, о которых мы даже не слышали. И надо было учиться пользоваться такой современной техникой, и учились. Пришли молодые люди, которые очень легко схватывают все это, поэтому на сегодняшний день можно сказать, что коллектив на Абхазском радио сложился профессиональный", — заверила Этери Кация.

Она выразила уверенность, что ни телевидение, ни интернет не заменят со временем радио, так как оно более доступно для слушателей

"Телевидение – это что? Если ты не сел у экрана, ты не увидишь передачу, а радио ты можешь слушать в машине, работая в поле, лежа на пляже, попивая кофе. Поэтому я считаю, что радио будет актуально долгое время, у радио пока еще все впереди, — заметила журналист. — Раньше было одно государственное радио, и мы были хозяевами положения, а сейчас у нас конкуренция, в частности и вы, Sputnik, это нас подстегивает быть лучше, чем вчера".

Редактор русской службы новостей Абхазского радио Этери Кация уверена, что радио — самое оперативное средство массовой информации, так как может в прямом эфире говорить со своими слушателями.



