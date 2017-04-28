Символическая аренда и жесткие наказания: защита памятников в Абхазии

Sputnik, Владимир Бегунов.

Международная научно-практическая конференция по охране объектов историко-культурного наследия открылась в Сухуме.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей речи на открытии конференции рассказал, что для Абхазии важен богатый опыт российских специалистов по охране памятников. Эта конференция, как все мероприятия, проходящие в рамках Культурного сезона "Абхазия-Россия", по словам президента, служат духовному сближению народов и укреплению взаимосвязей деятелей науки, культуры и образования двух государств.

"В нашей стране в последнее время предпринят ряд шагов по ужесточению государственного контроля над исполнением действующего законодательства в области охраны памятников, — заявил Хаджимба. – Но одних лишь государственных средств недостаточно, чтобы сохранить архитектурные памятники и передать их будущим поколениям. В этом вопросе нужно работать также с представителями бизнеса, которые могут оказать помощь в деле сохранения историко-культурного наследия".

Важно, чтобы Министерство культуры и деловые круги находили точки соприкосновения в этом вопросе, отметил президент.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия в своем выступлении подчеркнула, что большую угрозу для объектов историко-культурного наследия представляет неосмысленное освоение городского пространства, несанкционированная застройка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кобахия: ввоз металлоискателей в Абхазию должен быть запрещен

Не случайно темами конференции стали: оценка, страхование, экспертиза памятников, порядок возмещения ущерба, нанесенного им, меры ответственности нарушителей и режим охраны объектов историко-культурного наследия.

Еще одна важная тема конференции — порядок временного ввоза и вывоза артефактов. В одном из интервью Sputnik замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия говорил о том, что между Абхазией и Россией этот вопрос до сих пор не прописан на законодательном уровне, что служит препятствием для вывоза музейных экспонатов Абхазии на реставрацию российским специалистам.

"Эта конференция показывает равноправный диалог российских и абхазских специалистов, — высказался заместитель директора Департамента госохраны культурного наследия России Георгий Сытенко. — Подобное общение в прошлом году было очень продуктивным для обеих сторон".

В конференции участвуют специалисты департаментов историко-культурного наследия Абхазии, России, Москвы, Санкт-Петербурга, историки, археологи, экологи, архитекторы.

Один из важнейших докладов можно считать выступление сотрудника администрации Центрального округа Москвы Олега Голосного об опыте реализации программы "1 рубль за 1 квадратный метр". Ее собираются внедрить в Абхазии. Суть программы в преференциях арендаторам исторических зданий и объектов. Людям, готовым всерьез вкладываться в реконструкцию, памятники сдаются за символическую плату – один рубль за квадратный метр. Таким образом, государство отказывается от сиюминутного дохода за аренду, но сохраняет исторические объекты, на восстановление которых не хватает средств из бюджета.

Доклад главного специалиста Департамента охраны историко-культурного наследия Абхазии Инала Джопуа был посвящен правовым нормам охраны памятников применительно к градостроительному кодексу. Это одна из наболевших проблем Абхазии, учитывая, что в республике до сих пор нет принятого градостроительного кодекса. Прошлый созыв Парламента Абхазии оставил проект документа на рассмотрение вновь избранным парламентариям. И сейчас специалистам в отсутствие закона приходится пользоваться строительными нормами советских времен.

Научно-практическая конференция продлится два дня. В пятницу 28 апреля — научная часть: доклады, дискуссии, обсуждения. В субботу 29 апреля абхазские специалисты по охране памятников покажут российским коллегам некоторые объекты республики и на месте обсудят проблемы их охраны.



