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Cобор Андрея Первозванного в Пицунде.

Премия за лучший соцпроект России досталась Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Проект "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии" - ежегодный концерт-выставка в Пицундском храме собрал за три года полтора миллиона рублей для благотворительного фонда "Ашана".

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Владимир Бегунов. Учредитель фонда Азамат Багателия получил в пятницу 28 апреля в Москве премию "Лучшие социальные проекты России" за концерт-выставку в Пицунде.

По словам Багателия, за три года существования проекта количество участников в нем коммерческих организаций и частных лиц из Абхазии и России постоянно увеличивается.

Учредитель фонда рассказал, что эта премия дает ему чувство выполненного долга.

"Идея родилась, когда я был студентом, — говорит Азамат Багателия. – В Москве на лечении оказался больной ребенок из Абхазии. Мы с единомышленниками приехали к нему и решили провести концерт, чтобы собрать деньги на лечение. Но там оказалось сложно все это организовать, аренда концертного зала в Москве очень прилично стоит".

Проект перенесли в Абхазию и начали проводить ежегодно в Пицундском храме. За три года с помощью концертов собрано 1,5 миллиона рублей для фонда "Ашана".

Как рассказал учредитель "Фонда социально-культурных инициатив Абхазии", заявку на участие в конкурсе "Лучший социальный проект России" он подал летом прошлого года. Участие в концерте-выставке российских организаций позволяло претендовать на награду. О победе Багателия известили два месяца назад. 

В пятницу 28 апреля в Москве состоялось вручение премии, и прошел большой форум, где победители делились опытом проведения благотворительных и социальных акций в разных регионах.

 

Теги:
Абхазия


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