Пять мини-футбольных команд Абхазии отправятся за "Кожаным мячом" в Сочи

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Пять абхазских любительских команд примут участие в турнире по мини-футболу "Кожаный мяч", который пройдет в Сочи.

Команда "Рица", по словам ее капитана Саида Аргун, сыграет в этом турнире первый раз.

"Увлекаюсь футболом с детства. Играл в профессиональный футбол, в частности? за футбольный клуб "Рица". В 2007 году был признан лучшим игроком среди молодежных сборных. Вот, решил собрать команду и выступить в турнире "Кожаный мяч". Всего нас восемь человек. Мы все друзья, поэтому надеюсь, что у нас будет взаимопонимание и на поле", — сказал Аргун.

Энри Барциц, капитан команды из Аацы, рассказал, что у них уже есть опыт участия в турнире.

"Второй раз будем участвовать в этом турнире. Дошли до третьего тура, где проиграли будущим финалистам. Все мы любители, ребятам по 30-35 лет. Уже начали подготовку, по вечерам проводим тренировки. Помимо «Кожаного мяча», мы также принимаем участие и в турнирах, которые проводятся в республике", — отметил Барциц.

В четвертый раз в турнире примет участие команда "Дружба". Ее капитан Инал Гулиа подчеркнул, что их лучшим результатом стало участие в четвертьфинале соревнований.

"Турнир сложный. В течение дня играют до 70 команд, поэтому чтобы дойти до финала нужно выиграть около семи матчей. Но мы будем стараться, чтоб пробиться в финал", — заверил Гулиа.

Турнир по мини-футболу "Кожаный мяч» пройдет на стадионе "Юг Спорта" в Сочи 30 апреля. В нем примут участие более 60 дворовых команд из городов и сел муниципальных образований Краснодарского края, а также Абхазии.



