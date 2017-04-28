Суд признал незаконным дело против начальника угрозыска Абхазии

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Возбуждение уголовного дела против начальника Управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба признано незаконным на заседании в Сухумском городском суде в пятницу 28 апреля.

Уголовное дело было возбуждено 21 апреля по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 288 (превышение должностных полномочий), пунктом "б" части 3 статьи 160 и пунктом "б" части 3 статьи 160 (два эпизода вымогательства, совершенного в целях получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Абхазии и неустановленных сотрудников МВД за превышение должностных полномочий.

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Вслед за этим МВД Абхазии выступило с заявлением о том, что согласно постановлению, врученному начальнику Управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление гражданина С. Колякина, а основанием — факт изъятия у Колякина сотрудниками уголовного розыска трех транспортных средств, которые находились у него незаконно, в виду отсутствия у него правоустанавливающих документов.

При этом в МВД отметили, что изъятые транспортные средства находятся в розыске, в том числе по линии Интерпола. В связи с этим данные автомобили были транспортированы в хозяйственный двор МВД Абхазии, где и находятся по настоящее время.

Согласно сообщению МВД, наличие транспортных средств у Колякина без соответствующих документов установлено в ходе мероприятий, проводимых Управлением уголовного розыска МВД по факту убийства Бения Р.В., имевшего место 03.01.2017 года в Гагре.

В жалобе Джимми Ажиба, в частности, отмечается, что все изъятые автомобили были транспортированы в МВД Абхазии, после чего были опечатаны и в его личном пользовании не находились, что исключает его заинтересованность в изъятии автомобилей.

"Я прошу суд удовлетворить мои требования, изложенные в жалобе, так как мне не понятно, что конкретно я совершил, и превышение каких моих полномочий нарушили права потерпевшего Колякина, если у него отсутствовали документы, подтверждающие его права на автомашины. Хочу отметить, что супруге Колякина по предоставлению необходимых документов была возвращена одна из машин", — сказал Джимми Ажиба.

По словам Ажиба, он отправил запрос в правоохранительные органы России, откуда получил ответ о том, что автомобили значатся угнанными на территории РФ.

"Необходимость их проверки была связана с раскрытием преступления – убийства Бения, что являлось для меня основной задачей", — отметил он.

Адвокат Ажиба Аида Барциц отметила, что основанием возбуждения уголовного дела против ее подзащитного стало заявление Колякина. Она отметила, что регистрация заявления было с нарушениями.

"В постановлении не указано, за какие полномочия вышел мой подзащитный, для того чтобы квалифицировать статью. Следователь не учел нормативно-правовые документы, где конкретно расписываются полномочия моего подзащитного. Говоря о том, что мой подзащитный превысил полномочия, нужно было указать, какие именно полномочия были превышены", — сказала адвокат.

Говоря о статье вымогательство, которое также инкриминируется Джимми Ажиба, она отметила, что на Ажиба не могут распространяться две нормы.

"Вымогательства быть не может, в этой связи мы считаем, что все, что изложено в постановлении, незаконно", — отметила она.

Аида Барциц, отвечая на обвинения следствия об отсутствии актов по изъятию автомобилей, отметила, что этот факт не является причиной для возбуждения уголовного дела.

"Если отсутствует акт изъятия транспорта, это является основанием для дисциплинарного взыскания в отношении моего подзащитного, в данном случае реакция МВД на то, что их сотрудник не совершил процессуальные действия", — подчеркнула Барциц.

Следствие считает, что есть достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

"Автомашины изъяты у Колякина по указанию начальника Управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба в рамках оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу убийства Бения. Если данные автомобили представляли интерес в расследовании уголовного дела, почему не было вынесено постановление о результатах оперативно-розыскных мероприятий", — сказал следователь Руслан Лагвилава.

Об этом свидетельствует осмотр автомобилей, который был произведен в начале апреля, добавил он. Из содержания осмотра установлено, что автомобиль УАЗ и Land Rover находились на стоянке, из этого следует, что способ опечатывания не защищен от внешних воздействий.

По его словам, автомобили только недавно были поставлены на стоянку. Следствие считает, что Джимми Ажиба и пока неустановленные сотрудники МВД незаконно пользовались изъятыми автомобилями.

Председательствующий судья Белла Хасая сообщила, что возбуждение уголовного дела было заведено с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса.

"Согласно статьи 139 УПК поводом для возбуждения уголовного дела служит заявление, сообщение или явка с повинной при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Как установлено судом, поводом для возбуждения дела послужило поступившее 28 марта 2017 года заявление Колякина в прокуратуру Гагрского района о незаконных действиях против него начальника УУР Ажиба, которое 31 марта на основании письма прокурора Гагрского района было направлено в Генпрокуратуру", — отметила Белла Хасая.

Сообщения о преступлениях обязаны принять, орган дознания, следователь и принять по нему решение в срок не позднее пяти суток со дня сообщения, добавила она.

"Согласно пункту третьему части 1 статьи 141-й сообщение о преступлении может быть передано в соответствии со статьей 150 лишь по результатам его рассмотрения", — подчеркнула судья.

Однако поступившее от Колякина заявление в прокуратуру Гагрского района было подследственно данному органу и не подлежало передаче в Генпрокуратуру, сказала Хасая.

"Уголовно-процессуальный закон не предусматривает изъятие, передачу сообщений о преступлении от одного органа к другому либо от одного следователя к другому, поскольку такое право в соответствии с пунктом 8 и 9 статьи 37 УПК предоставлено прокурору по отношению к уголовным делам. Таким образом, передача заявления Колякина из прокуратуры Гагрского района в Генпрокуратуру является незаконной", — сказала она.

Также нарушен срок рассмотрения сообщения о преступлении, продлен на 60 суток незаконно, в рамках которого и было принято решение о возбуждении уголовного дела, отметила Хасая. Также была нарушена процедура регистрации заявления Колякина в прокуратуру Гагрского района.

"Нарушение нормы в настоящем постановлении нарушают права подозреваемого на защиту его прав и интересов в связи с уголовным преследованием, вследствие чего нельзя признать постановление о возбуждении уголовного дела от 21 апреля законным и обоснованным", — отметила Хасая.

Постановление суда может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней.