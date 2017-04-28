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Тужба: кроме двух районов, военкоматы укомплектованы врачами

© Sputnik. Игорь Зарембо
В Абхазии
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Военный комиссар Республики Абхазия Нугзар Тужба рассказал о подготовке к весеннему призыву в Абхазскую армию.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Все районные военкоматы укомплектованы врачами, кроме Очамчырского и Ткуарчалского районов, сказал корреспонденту Sputnik военный комиссар Абхазии Нугзар Тужба, рассказывая о подготовке к весеннему призыву.

"Гулрыпшский район укомплектован на 100%, также Гагра и Гудаута. Призывники проходят медицинское освидетельствование, а в центральной призывной комиссии, исходя из полученных данных, принимается решение об отправке призывников на службу", — добавил он.

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На вопрос о том, какие выводы были сделаны на недавнем совещании у президента Абхазии, посвященном весеннему призыву, Нугзар Тужба отметил, что обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о призыве в армию.

Армия.
© Sputnik. Михаил Палинчак
Весенний призыв на срочную службу начался в Абхазии

"Есть противоречия, нет закона об образовании, поэтому возникают трудности в исполнении закона "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" для учащихся Абхазского государственного университета", — отметил Тужба.

В поправке к закону о воинской службе также указано, что человек, закончивший учебу, не может работать в государственных учреждениях, не отслужив в армии.

По некоторым пунктам, по которым комиссуют от службы в армии, нельзя водить автомобили, но, по его словам, бывают и такие ситуации, по которым люди, комиссованные за различные болезни, ездят за рулем. Все эти моменты необходимо учесть, считает Тужба. 



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