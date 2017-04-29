Абхазское радио: вещание на Абхазию и письма из Европы

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сусана Садзба прошла путь от ведущей рубрики на Абхазском радио, до главного редактора. Последние четыре года она возглавляла радиовещание в республике. Садзба — свидетель многих событий, связанных с жизнью послевоенного Абхазского радио.

Путь на радио

Сусане Садзба работу в Абхазской телерадиокомпании предложил бывший гендиректор АГТРК Гурам Амкуаб.

"На Абхазское радио я пришла 17 лет назад. За год до окончания университета, по приглашению тогдашнего главного редактора газеты "Апсны" Бориса Тужба я начала работать в газете. Спустя два года руководитель АТ Гурам Амкуаб пригласил меня и моих друзей на телевидение", — рассказала она.

Глава АТ хотел создать утреннюю телепередачу, о чем и шла речь во время собеседования.

"Но спустя некоторое время, исходя из того, что на радио эфира было мало, он решил дать нам возможность попробовать себя на радио", — отметила Садзба.

Прямой эфир

Работа радио шла в прямом эфире. Невозможно сравнивать технические возможности того периода и сегодняшние, замечает Садзба.

"Тогда были проблемы с техникой, она была старой, не было компьютеров. Первый прямой эфир был из здания по улице Аидгылара (Фрунзе), где раньше располагалось радио. Позже, когда мы перешли в новое здание, конечно, техническое оснащение стало намного лучше. Появилась возможность для расширения эфирного времени", — подчеркнула она.

До войны у Абхазского радио был очень большой архив, но во время войны было утеряно большое количество материалов, рассказала Садзба.

"Во время войны, как известно, Абхазское радио входило в десятку самых популярных радио в мире по количеству слушателей", — подчеркнула она.

Первый эфир радио с участием Сусаны Садзба состоялся в шесть часов утра, тогда эфирное время составляло полчаса.

"Вещание было только на абхазском, затем мы вещали в восемь утра и длилось вещание до девяти часов. Из первых лет нашей работы мне особенно запомнилось, что мы рассказывали о войне в Чечне. Наш редактор Зураб Аргун давал нам задания, чтобы мы отслеживали новости. Радиоприемник стоял перед нами, мы оставались на работе, собирали новости о событиях в Чечне и записывали на магнитофонную кассету, затем переводили это на абхазский язык", — вспомнила Садзба.

Письма со всего мира

После ее перехода на должность редактора Абхазского радио эфирная сетка расширилась, стали появляться новые рубрики и передачи.

© Фото: из архива Екатерины Бебия "Штаб" информационной борьбы

"Стали появляться рубрики связанные с традициями, историей нашего народа. Это дало возможность расширить эфир. Мы стали выходить в эфир уже три часа с 6 до 9 часов, затем с 11 до 12 часов, были дневные и вечерние выпуски", — отметила она.

Если до Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов голос Абхазского радио доходил до диаспоры в Турции и других странах, то после войны таких возможностей уже не было, говорит Садзба.

"Сейчас существует много трудностей для вещания Абхазского радио за пределами республики, но что удивительно, к нам приходили письма из стран Европы и Америки. К нам приходили письма из Франции, Италии, Германии и других стран", — говорит она.

Некоторые письма сопровождались вопросами, Абхазское ли радио они услышали, а для подтверждения к письмам прикладывали диски с записями эфиров, которые люди прослушали.

"Некоторые добавляли свои фотографии или фото своих стран, они хотел, чтобы мы подтвердили, Абхазское радио они слушали или же нет. Мы посылали ответы с подтверждением, что это действительно Абхазское радио", — подчеркнула Садзба.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Потеря и возвращение дара "речи": Абхазское радио

Абхазское радио вещает только в пределах Абхазии, и то не во всех частях страны. Как же люди из других стран мира могли его слушать?

"Во всем мире существуют так называемые радиолюбители, у них есть специальные приемники, радиоресиверы, с помощью которых они могу получать сигналы", — пояснила Садзба.

Радио сегодня

Абхазское радио имеет свою постоянную аудиторию. Для многих это самый удобный канал получения информации на родном языке.

Сусана Садзба сегодня работает редактором абхазского вещания радио Sputnik Абхазия. Она отмечает, что это новый этап в ее жизни и, несмотря на то, что радио Sputnik только недавно вышло в эфир, оно уже нашло своих слушателей. Садзба поздравила Абхазское радио и своих коллег с юбилеем и пожелала новых и интересных проектов.