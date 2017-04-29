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Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области

Минтуризма: никаких туристических сборов на границе Абхазии нет

© Sputnik. Игорь Зарембо
В Абхазии
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Ok, Sputnik! (32)
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Мария Федотова из Нижнего Новгорода: Не могли бы вы прояснить слухи о том, что в этом году будет взиматься туристический сбор на границе. Так ли это?

Sputnik, Бадри Есиава: Как сообщили в Министерстве по курортам и туризму Абхазии, никаких туристических сборов на КПП "Псоу" нет, и не будет.

"Туристических сборов на границе нет, и не планируется. Это все слухи", — ответил заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

Что нужно знать об Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния
Все, что нужно знать об Абхазии

Единственными видами сборов, с которыми мог перепутать читатель Sputnik, по словам Ахба, – это регистрационный разовый сбор с иностранных граждан в размере 60 рублей, и курортный разовый сбор – 30 рублей, которые оплачиваются туристами по месту пребывания в паспортном отделе милиции, или же в администрации гостиниц.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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Ok, Sputnik! (32)

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