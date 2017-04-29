Трое военнослужащих попали в аварию под Мюссерой

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль Nissan Skyline, который двигался со стороны Гагры в Сухум попал в дорожно-транспортное происшествие недалеко от поста ГАИ в Мюссере, сказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"Было превышение скорости. При осмотре машины скорость была зафиксирована на отметке в 190 км/ч. Сидевший за рулем не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево", — добавил он.

В результате аварии все трое находившиеся в машине получили ранения, сообщил Смыр.

"Двое пострадавших находятся в реанимации, один в палате Республиканской больницы. За рулем был Леон Ашба, также в машине были его сокурсники по Сухумскому военному училищу — Отырба и Зухба", — сказал Наур Смыр.

Ашба и Зухба находятся в тяжелом положении в реанимации, сообщил начальник ГАИ.