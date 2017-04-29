МИД Абхазии: Грузия теперь хочет перекрыть и доступ к святым местам

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Абсурдность грузинской политики по отношению к Республике Абхазия достигла своего апогея и привела к тому, что в общий перечень запретов на свободу передвижения и международного гуманитарного общения добавились и вопросы религиозного характера, говорится в комментарии МИД Абхазии по поводу попытки властей Грузии изолировать Абхазию от доступа к святым местам.

"Очередное негодование грузинской дипломатии было вызвано тем, что Патриарх Иерусалимский принял паломников из Абхазии в своей резиденции и обещал помолиться за Абхазию и всех ее жителей. Хорошо известно, что за прошедшие годы основные усилия грузинской политики и дипломатии направлены на международную изоляцию граждан Республики Абхазия, что является грубейшим нарушением всех существующих международных норм в области защиты прав человека", — говорится в сообщении МИДе.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломники из Абхазии встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что Грузия, поддерживаемая своими западными партнерами, создает серьезные препятствия для свободного передвижения, культурного, гуманитарного и спортивного взаимодействия наших граждан с представителями других стран.

"По мнению грузинских политиков, верующие из Абхазии не имеют права проявлять свои религиозные чувства и совершать паломничество по святым местам без ведома и одобрения из Тбилиси. Такая дискриминационная позиция официального Тбилиси является очередным ярким подтверждением агрессивного характера грузинской политики, проводимой на протяжении многих десятилетий в отношении Абхазии и ее граждан", — комментирует МИД.

МИД страны просит Сопредседателей Женевских дискуссий, официальных представителей стран ЕС и других международных структур, выступающих в качестве перманентных апологетов антигуманной политики Грузии, обратить внимание на необходимость принятия незамедлительных мер по недопущению дальнейшей реализации подобной международной практики в отношении граждан Республики Абхазия.