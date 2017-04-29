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Открытое соревнование Тропа буйвола

Первые пять экипажей зарегистрированы для прохождения "Тропы буйвола"

© Фото: / Тимур Пачулия
В Абхазии
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Открытое соревнование по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола" пройдет в Очамчыре 30 апреля.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. По результатам регистрации, уже пять экипажей изъявили желание участвовать в открытом соревновании по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", сказал корреспонденту Sputnik один из организаторов соревнования Сергей Никитченко.

"Мы подготовили две трассы для автомобилистов, основные участники будут зарегистрированы завтра, потому что многие едут издалека, и не могут приехать на два дня, хотя сегодня зарегистрировались два экипажа из Гагры", — добавил он.

Сергей Никитченко
© Sputnik / Томас Тхайцук
Организатор: в соревновании "Тропа буйвола" могут принять участие все желающие

Маршрут гонок будет пролегать между Очамчырским портом и рекой Моква, трасса будет огорожена лентами, чтобы участники двигались по коридору и не сбивались с пути, сообщил Никитченко.

"Ленты также будут отделять участников соревнований от зрителей. Основная часть трассы идет по прибрежной зоне", — сказал он.

Как сообщил Никитченко, регистрация участников марафона продолжится в воскресенье с 8.00 (мск.), гонки начнутся в 11.00.

По словам Никитченко, подготовлены две трассы — для менее подготовленных и для более подготовленных к бездорожью автомобилей.

Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" будут награждены кубками, дипломами, предусмотрено и денежное вознаграждение. Sputnik Абхазия окажет соревнованиям информационную поддержку.



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