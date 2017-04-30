Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

Амра Амичба, Sputnik.

Впервые в эфире слова "Ицәажәоит Аҟәа" ("Говорит Сухум" — ред.) были произнесены диктором Сандро Сангулиа 30 апреля 1932 года. Этот день считается днем рождения Абхазского радио. Первоначально материалы для радиовещания готовились в редакциях газет "Аԥсны ҟаԥшь" и "Советская Абхазия".

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазское радио: вещание на Абхазию и письма из Европы

"Первый диктор Абхазского радио Сандро Сангулиа родился в 1911 году в селе Джгерда Очамчырского района. Более сорока лет проработал в областной газете "Аԥсны ҟаԥшь". Свою работу в газете совмещал с дикторской, а также корреспондентской деятельностью в редакции Абхазского радио. Он был участников Великой Отечественной войны, — рассказывает доктор филологических наук Екатерина Бебиа. – Аудитория абхазского радио сначала была небольшая, но постоянно расширялась. Первым редактором передач на абхазском языке был Мушни Хашба".

Мушни Хашба, писатель и журналист, окончил Московский институт журналистики. Он один из первых абхазских специалистов, имевших журналистское образование. Более 20 лет, с 1923 по 1945 год, был главным редактором газеты "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" — ред.). Кстати, как отмечает Екатерина Бебиа, именно он был создателем абхазского шрифта в полиграфии.

"Один из первых корреспондентов, а затем долгие годы остававшийся бессменным старшим редактором Абхазского радио Артем Амкуаб в интервью мне в далеком 1982 году, вспоминая об открытии радио, отметил, что радости не было предела. Артем Аджирович рассказал, как его вызвал главный редактор газеты "Аԥсны ҟаԥшь" Мушни Хашба и дал ему текст для редактирования, и первое, что он увидел это заветные слова "Ицәажәоит Аҟәа" ("Говорит Сухум" — ред.), означавшие, что начинает работать Абхазское радио", — сказала Екатерина Бебиа.

Все жители Сухума хотели быть очевидцами этого исторического события. Радиорепродуктор был установлен в центре города.

"Тому, с каким интересом люди слушали Абхазское радио, посвящалась статься в журнале "Говорит СССР". Большинство населения по вечерам собиралось на бульварах, на берегу моря, чтобы послушать радио, — рассказала Екатерина Бебиа. – Но были сильны помехи со стороны береговых и судовых радиостанций. В 1933 году Нестор Лакоба направили письмо в Тбилиси, с просьбой разрешить начать строительство мощной радиостанции в Абхазии. Но ответ на это письмо он не получил, что свидетельствовало о том, что грузинское руководство неодобрительно относилось к созданию Абхазского радио".

В 1933 году в республике было 1530 радиотрансляционных точек. Местное вещание занимало четыре часа в день. В эфире Абхазского радио выступали также первые абхазские ученые и общественные деятели республики.

"В программы Абхазского радио часто включались интервью с известными людьми, которые посещали Абхазию, такими как Максим Горький, Василий Каменский, Александр Фадеев, Николай Асеев, Константин Симонов, Мариэтта Шагинян, Самуил Маршак, Маргарита Алигер и многими другими", — отметила Екатерина Бебиа.

В годы Великой Отечественной войны и после нее работа абхазской редакции радио была прекращена.

"В это период активно шел процесс уничтожения духовной культуры абхазов. Стали закрываться абхазские школы, шла ассимиляция абхазского народа, которая, в сущности, началась еще в годы репрессий с уничтожения лучшего научного и творческого потенциала народа, — подчеркнула доктор наук Екатерина Бебиа. – И только в 1953 году, после осуждения культа личности Сталина, возобновилось вещание республиканского радио на абхазском языке".

Редактором абхазской радиоредакции был Иван Амичба, а диктором – поэт Алексей Джонуа, радиокорреспондетом – Елена Гунба. После Амичба в должности главного редактора более 40 лет проработал Артем Амкуаб.

Артем Амкуаб родился в 1909 году в селе Маркула Очамчырского района. После окончания сухумской школы-интерната поступил в Сухумский педагогический техникум. В начале 30-х годов совмещал работу в редакции "Аԥсны ҟаԥшь" с работой на Абхазском радио. Затем поступил во Всесоюзный институт советского строительства в Москве на юридический факультет. Он также писал одноактные пьесы.

"Но настоящим его призванием стала работа на радио. С 1953 и до конца жизни, до 1983 года, он был старшим редактором Абхазской радиоредакции. Артем Амкуаб был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Абхазии", — сказала Екатерина Бебиа.

Еще об одном редакторе вспоминает ученый Георгий Жанаа, который начинал работать на радио ведущим детских передач.

"Со студенческих лет сотрудничал с редакцией Абхазского радио. С 1958 года – главный редактор. В тот период он значительно содействовал становлению литературного языка в радиопередачах, без диалектизмов, а также умело направлял стиль изложения корреспондентских материалов. Георгий Жанаа считается одним из самых талантливых профессиональных журналистов Абхазии, — отметила Екатерина Бебиа. – Он автор двух сборников публицистических статей и очерков".

По мнению доктора филологических наук, новым этапом в развитии Абхазского радио можно назвать 70-е годы, когда в программы были введены новые циклы передач, и на радио пришло много новых сотрудников: Константин Герхелия – главный редактор, Элеонора Барциц – редактор музыкальных передач, Тина Корсая, Владимир Хашба – редакторы, Иван Садзба, Владимир Зантария – дикторы, Семен Адлейба – корреспондент и многие другие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зантария: Абхазское радио создало настоящий "золотой" фонд

"Абхазское радио зашагало в ногу со временем, помогая абхазскому народу в его национально-освободительной борьбе. В эфире звучали боль и чаяния народа. Радио стало незаменимым оружием в борьбе за сохранение родного языка, культуры и истории народа", — уверена Бебиа.

Вспоминая тяжелое время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналист отметила, что Абхазское радио стало практически единственным источником достоверной информации для жителей республики, оставшихся в оккупированных грузинскими войсками районах.

"Абхазский Левитан" — так называли диктора абхазского радио, известного журналиста Владимира Никонова. Очень важна была работа таких журналистов, как Олег Шамба, писавших тексты для радиопередач на протяжении всей войны. Люди на оккупированной территории с помощью самодельных радиоприемников пытались найти частоты абхазского радио, которое вселяло надежду в сердца многих наших граждан", — подчеркнула она.

Екатерина Бебиа отметила, что созданное в 1978 году Абхазское телевидение опиралось на кадры и технические средства Абхазского радио, а лучшие кадры радио перешли работать на телевидение, помогая ему в становлении.