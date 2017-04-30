15:34 30 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Екатерина Бебия

Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

© Фото: из архива Екатерины Бебия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазскому радио 85 лет (10)
4220

Об истоках создания Абхазского радио, о первой фразе на абхазском языке в эфире, о первом дикторе и об "абхазском Левитане" в день рождения Абхазского радио рассказала журналист, доктор филологических наук Екатерина Бебиа.

Амра Амичба, Sputnik.

Впервые в эфире слова "Ицәажәоит Аҟәа" ("Говорит Сухум" — ред.) были произнесены диктором Сандро Сангулиа 30 апреля 1932 года. Этот день считается днем рождения Абхазского радио. Первоначально материалы для радиовещания готовились в редакциях газет "Аԥсны ҟаԥшь" и "Советская Абхазия". 

Сусана Садзба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазское радио: вещание на Абхазию и письма из Европы

"Первый диктор Абхазского радио Сандро Сангулиа родился в 1911 году в селе Джгерда Очамчырского района. Более сорока лет проработал в областной газете "Аԥсны ҟаԥшь". Свою работу в газете совмещал с дикторской, а также корреспондентской деятельностью в редакции Абхазского радио. Он был участников Великой Отечественной войны, — рассказывает доктор филологических наук Екатерина Бебиа. – Аудитория абхазского радио сначала была небольшая, но постоянно расширялась. Первым редактором передач на абхазском языке был Мушни Хашба".

Мушни Хашба, писатель и журналист, окончил Московский институт журналистики. Он один из первых абхазских специалистов, имевших журналистское образование. Более 20 лет, с 1923 по 1945 год, был главным редактором газеты "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" — ред.). Кстати, как отмечает Екатерина Бебиа, именно он был создателем абхазского шрифта в полиграфии.  

"Один из первых корреспондентов, а затем долгие годы остававшийся бессменным старшим редактором Абхазского радио Артем Амкуаб в интервью мне в далеком 1982 году, вспоминая об открытии радио, отметил, что радости не было предела. Артем Аджирович  рассказал, как его вызвал главный редактор газеты "Аԥсны ҟаԥшь" Мушни Хашба и дал ему  текст для редактирования, и первое, что он увидел это заветные слова "Ицәажәоит Аҟәа" ("Говорит Сухум" — ред.), означавшие, что начинает работать Абхазское радио", — сказала Екатерина Бебиа.

Журналистка с микрофонами
© Fotolia/ Wellphoto
Этери Кация: у Абхазского радио еще все впереди

Все жители Сухума хотели быть очевидцами этого исторического события. Радиорепродуктор был установлен в центре города. 

"Тому, с каким интересом люди слушали Абхазское радио, посвящалась статься в журнале "Говорит СССР". Большинство населения по вечерам собиралось на бульварах, на берегу моря, чтобы послушать радио, — рассказала Екатерина Бебиа. – Но были сильны помехи со стороны береговых и судовых радиостанций. В 1933 году Нестор Лакоба направили письмо в Тбилиси, с просьбой разрешить начать строительство мощной радиостанции в Абхазии. Но ответ на это письмо он не получил, что свидетельствовало о том, что грузинское руководство неодобрительно относилось к созданию Абхазского радио". 

В 1933 году в республике было 1530 радиотрансляционных точек. Местное вещание занимало четыре часа в день. В эфире Абхазского радио выступали также первые абхазские ученые и общественные деятели республики. 

"В программы Абхазского радио часто включались интервью с известными людьми, которые посещали Абхазию, такими как Максим Горький, Василий Каменский, Александр Фадеев, Николай Асеев, Константин Симонов, Мариэтта Шагинян, Самуил Маршак, Маргарита Алигер и многими другими", — отметила Екатерина Бебиа.

В годы Великой Отечественной войны и после нее работа абхазской редакции радио была прекращена. 

"В это период активно шел процесс уничтожения духовной культуры абхазов. Стали закрываться абхазские школы, шла ассимиляция абхазского народа, которая, в сущности, началась еще в годы репрессий с уничтожения лучшего научного и творческого потенциала народа, — подчеркнула доктор наук Екатерина Бебиа. – И только в 1953 году, после осуждения культа личности Сталина, возобновилось вещание республиканского радио на абхазском языке".

Редактором абхазской радиоредакции был Иван Амичба, а диктором – поэт Алексей Джонуа, радиокорреспондетом – Елена Гунба. После  Амичба в должности главного редактора более 40 лет проработал Артем Амкуаб. 

Радиоприемник
© Fotolia/ Vectorass
Говорит Абхазское радио: уже 85 лет

Артем Амкуаб родился в 1909 году в селе Маркула Очамчырского района. После окончания сухумской школы-интерната поступил в Сухумский педагогический техникум. В начале 30-х годов совмещал работу в редакции "Аԥсны ҟаԥшь" с работой на Абхазском радио. Затем поступил во Всесоюзный институт советского строительства в Москве на юридический факультет. Он также писал одноактные пьесы. 

"Но настоящим его призванием стала работа на радио. С 1953 и до конца жизни, до 1983 года, он был старшим редактором Абхазской радиоредакции. Артем Амкуаб  был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры Абхазии", — сказала Екатерина Бебиа. 

Еще об одном редакторе вспоминает ученый Георгий Жанаа, который начинал работать на радио ведущим детских передач. 

"Со студенческих лет сотрудничал с редакцией Абхазского радио. С 1958 года – главный редактор. В тот период он значительно содействовал становлению литературного языка в радиопередачах, без диалектизмов, а также умело направлял стиль изложения корреспондентских материалов. Георгий Жанаа считается одним из  самых талантливых профессиональных журналистов Абхазии, — отметила Екатерина Бебиа. – Он автор двух сборников публицистических статей и очерков". 

По мнению доктора филологических наук, новым этапом в развитии Абхазского радио можно назвать 70-е годы, когда в программы были введены новые циклы передач, и на радио пришло много новых сотрудников: Константин Герхелия – главный редактор, Элеонора Барциц – редактор музыкальных передач, Тина Корсая, Владимир Хашба – редакторы, Иван Садзба, Владимир Зантария – дикторы, Семен Адлейба – корреспондент и многие другие. 

Советник президента Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зантария: Абхазское радио создало настоящий "золотой" фонд

"Абхазское радио зашагало в ногу со временем, помогая абхазскому народу в его национально-освободительной борьбе. В эфире звучали боль и чаяния народа. Радио стало незаменимым оружием в борьбе за сохранение родного языка, культуры и истории народа", — уверена Бебиа.

Вспоминая тяжелое время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналист отметила, что Абхазское радио стало практически единственным источником достоверной информации для жителей республики, оставшихся в оккупированных грузинскими войсками районах.

"Абхазский Левитан" — так называли диктора абхазского радио, известного журналиста Владимира Никонова. Очень важна была работа таких журналистов, как Олег Шамба, писавших тексты для радиопередач на протяжении всей войны. Люди на оккупированной территории с помощью самодельных радиоприемников пытались найти частоты абхазского радио, которое вселяло надежду в сердца многих наших граждан", — подчеркнула она. 

Екатерина Бебиа отметила, что созданное в 1978 году Абхазское телевидение опиралось на кадры и технические средства Абхазского радио, а лучшие кадры радио перешли работать на телевидение, помогая ему в становлении. 

Темы:
Абхазскому радио 85 лет (10)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Минлесхоз представил на выставке Охота и Рыболовство колбасу из бобрятины
    Не много бобра

    В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра, но, как выяснилось, мяса грызуна в ней не так много.

  • Анатолий Бибилов на собрании в честь образования Погрануправления ФСБ РФ в РЮО
    8 лет на посту

    Российские пограничники отметили 8-летие образования Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия.

  • Игроки сборной Казахстана по хоккею
    Лифтовая сборная

    Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.

  • Президент РМ Игорь Додон
    Память – священна!

    Президент Молдовы намерен заблокировать обнародование принятого парламентом закона о праздновании Дня Победы вместе с Днем Европы.

  • Узбекские военные
    И танки наши быстры!

    Вооруженные силы Узбекистана занимают 48 строчку в мировом рейтинге Globalfirepower, оставаясь самой мощной армией Центральной Азии.

  • Стелмужский дуб, архивное фото
    Чем богаты

    Камни и деревья пополнили список природного наследия Литвы. Всего таких объектов более 600.

  • Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области
    Все включено!

    Никаких туристических сборов на границе Абхазии нет – лишь 60 рублей регистрационного сбора и 30 рублей курортного.

  • Игроки сборной Казахстана по хоккею
    Лифтовая сборная

    Курсирование между высшим и первым дивизионом чемпионата мира по хоккею стало сборной Казахстана нормой. В этот раз опять мимо элиты.

  • Порт Палдиски
    Второе рождение

    Представители транспортного сектора Эстонии вернулись с выставки "ТрансРоссия" и в стране начали переосмысливать транзитный потенциал.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Фестиваль ледоколов проходит в Санкт-Петербурге
Фестиваль ледоколов проходит в Санкт-Петербурге
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia