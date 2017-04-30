Первый репортаж со "звериным оскалом"

Амра Амичба, Sputnik.

Семену Адлейба не раз предлагали должность редактора, но он считает, что лучше репортера должности нет.

"Я сам себе хозяин. Репортер свободен. Я не кабинетный работник. Редактор должен сидеть на одном месте, и пока посмотрит материалы одного, другого, третьего журналиста, своего ничего не успеет сделать", — считает Адлейба.

Журналист вспомнил, как главный редактор Абхазского радио Артем Амкуаб отправил его на первое задание. В Сухум привезли из Ростова на перезимовку зверей из зоопарка, новоиспеченному корреспонденту поручили записать их голоса для детской передачи "Пионер Абхазии".

© Sputnik. Леон Гуния Эфир длиной в 85 лет

"Дал мне "репортер" (советский портативный магнитофон — ред.), в то время не было диктофонов, а "репортеры" весили около восьми килограммов. Вижу, много хищников в клетке, но я же сначала для себя должен понять, кто есть кто: там львы из Африки, страусы из Австралии. Директор дал мне брошюру, я ознакомился. Включив микрофон, подхожу к вольеру и говорю, что это лев из Африки – король зверей, ему достается первый лакомый кусок добычи, а потом подходят другие звери и гиены. Приблизил микрофон к животному, он как зарычит. Подхожу к другим, начитываю свой текст и записываю звуки, издаваемые животными, создаю шумовой эффект, так сказать. Провозился таким образом до вечера. Потом на набережной записывал дикторский текст. Какие-то мальчишки пробегали, увидев меня с "репортером", переговариваются: "Дядя шпион, дядя шпион".

Кстати, у корреспондента Абхазского радио и сегодня нет диктофона.

Семену Адлейба интересны материалы по туризму, истории, памятникам архитектуры.

Побывал в каждом уголке Абхазии, даже знает месторасположение некоторых памятников, о которых не знают специалисты.

Одно время работал экскурсоводом. В первой половине дня готовил репортаж, а после обеда уже ехал с экскурсионной группой в Новый Афон, или на озеро Рица. Семен Адлейба — один из организаторов первой спелеологической группы в Абхазии, на его счету более трех тысяч спусков в пещеры.

"Для меня совмещение этих профессий было отдыхом", — заметил журналист.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Говорит Сухум, или 85 лет в эфире

С 1957 года участвовал в национально-освободительном движении, а в 1977 году он подписал "Письмо ста тридцати" в ЦК КПСС. Отношение грузин к абхазам будущий радиожурналист почувствовал, еще когда был учеником младших классов.

"Когда я учился во втором классе обучение перевели на грузинский язык. Помню, учитель математики, тоже, кстати, из нашего села Члоу, его фамилия была Кермантиди, а потом он переделал свою фамилию на грузинский лад — Кермантия, встанет над нами и говорит: "Обезьяны безымянные, лесные люди, дикари". Сейчас удивляюсь, что некоторые не говорят на родном абхазском языке. А тогда нам этот учитель троекратно повторял, что и в школе, и во дворе, и дома следует говорить "на грузинском, на грузинском, на грузинском".

А за "бзыбский" репортаж Семен Адлейба был снят с должности и направлен в высокогорное село Псху. Материал был посвящен революционно-крестьянской дружине "Киараз". А поводом для материала послужила попытка властей назвать дорогу, ведущую на Рицу, именем грузинского генерала Леселидзе.

"В ответ на это художник, скульптор Тариэл Ампар изготовил табличку с абхазским названием улицы — Киаразаа. Привели единственного живого киаразовца Куна Гицба, собрались у дороги, он выступил и рассказал о дружине. Приехал в Сухум, написал текст, и там была фраза, что киаразовцы изгнали из Абхазии меньшевиков. Без подписи главлита ни одно слово в эфир не могло пройти, а я, ни с кем не согласовав, зачитал это в эфире. Налетели на меня потом: разве были грузинские меньшевики? О чем ты говоришь?!" — рассказывает Семен Адлейба.

© Фото: из архива Екатерины Бебия Потеря и возвращение дара "речи": Абхазское радио

Четыре года провел он в Псху, но, с улыбкой вспоминает, ссылка была не совсем в тягость, с небольшой нагрузкой в виде директорской должности в школе. Даже открыл там интернат.

"Село было большое – из семи поселков. А зимой выпадал снег до трех метров, детям было трудно добираться до школы", — сказал он.

Уже много лет коллеги и горожане наблюдают, как Семен Адлейба добирается на работу на велосипеде.

"Это полезно для здоровья, ты свободен, осматриваешься вокруг, дышишь чистым воздухом", — объяснил он. И с грустью добавил, что недавно "железный конь" подкачал, испортилась "машина", но планирует купить современный велосипед.

Семен Адлейба — заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, награжден медалью "За отвагу".