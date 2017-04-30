Старт дан: джиперы в Очамчыре вышли на "Тропу буйвола"

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Дан старт открытым соревнованиям по преодолению бездорожья на внедорожниках "Тропа буйвола", сообщил с места событий корреспондент Sputnik.

По словам одного из организаторов соревнования Сергея Никитченко, за победу борются восемь экипажей.

"Подготовка к соревнованиям длилась около месяца. Ожидали большего количества участников, но в итоге за победу борются восемь экипажей. Участвуют команды из Гагры, Сухума и Очамчыры", — сказал Никитченко.

В организации соревнований принял участие также Роин Агрба. Он отметил, что одна из главных целей - популяризация этого вида автогонок.

"Целей несколько. Одна из них — развитие горного автотуризма, ведь у нас горная страна и многие занимаются джиппингом. К тому же, у нас многие любят гонять на автомашинах, любят скорость. Вот как раз на этих соревнованиях можно выпустить адреналин, а не где-нибудь на оживленной трассе", — подчеркнул он.

Агрба также сказал, что подобные соревнования позволят республике поднять свой рейтинг в организации подобных соревнований. Осенью, по его словам, вновь будет проведен автопробег "Дорога жизни".

Безопасность проведения соревнований "Тропой буйвола" обеспечивает бригада скорой помощи и сотрудники МЧС республики.

Маршрут гонок пролегает между Очамчырским портом и рекой Моква. Трасса огорожена лентами, чтобы участники двигались по коридору и не сбивались с пути и для того, чтобы отделять участников соревнований от зрителей. Основная часть трассы идет по прибрежной зоне.

Подготовлены две трассы — для менее подготовленных и для более подготовленных к бездорожью автомобилей. Победители трофи-марафона "Тропа буйвола" будут награждены кубками, дипломами, предусмотрено и денежное вознаграждение. Sputnik Абхазия оказывает соревнованиям информационную поддержку.