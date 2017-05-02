Летчики ВОВ в воспоминаниях родственников: в Сухуме прошел день памяти

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения первой абхазской летчицы Мери Авидзба, прошло в Государственном музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба во вторник 2 мая.

"Послезавтра также исполняется 109 лет со дня рождения первого летчика Виктора Аргун", — сказал заместитель директора музея Николай Медвенский.

Во встрече приняли участие родственники летчиков из Абхазии, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Правнуки первого абхазского летчика Виктора Аргун, со дня рождения которого 4 мая исполнится 109 лет, открыли стенд с фотографиями абхазских летчиков, участников Великой Отечественной войны. Внуки, правнуки воздушных асов рассказали школьникам о жизни и боевом пути своих родственников.

Пилоты истребителей и бомбардировочной авиации, штурманы, стрелки-радисты, члены экипажей авиации дальнего действия, а также технический персонал внесли большой вклад в достижении победы, отметил Медвенский.

Одним из гостей мероприятия был поэт, председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа, чей брат Датико Ласурия пал смертью храбрых в 1944 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночная ведьма" из Абхазии

"Вначале брат проходил авиационные курсы в Казахстане. Более подготовленных посылали туда, осваивать американские самолеты, производившиеся в Бостоне. Самолет брата был подбит во время выполнения боевого задания. Об этом была похоронка у нас", — рассказал Мушни Ласуриа.

Весть о гибели Датико Ласуриа его родители получили в 1944 году, однако до самой смерти они не верили в это.

"Они думали, что он еще жив. В 1987 году нам стало известно о месте захоронения. Я со своей семьей поехал туда, мы посетили это место. Там стоит школа, в которой есть музей авиаполка, дислоцировавшегося в одной из деревень после освобождения Ленинграда ", — сказал Ласуриа.

В семье Мушни Ласуриа было восемь детей, четыре брата и четыре сестры, старший сын Датико Ласуриа родился в 1919 году.

"Я писал о брате в своих стихах, в своих поэмах и по сей день продолжаю это делать", — отметил поэт.

Внучка первого абхазского летчика Виктора Аргун Есма призналась, что ее дед был примером для всей семьи.

"Когда в 30-е годы XX века стали развивать авиацию в Абхазии, первым, кто решил пойти по этому пути, стал мой дед. В 1932 году он окончил авиационное училище, после чего набрал 60 юношей и девушек для того, чтобы обучить летному мастерству. Среди них была и Мери Авидзба, она была его ученицей", — подчеркнула внучка.

По ее словам, необходимо помнить участников Великой Отечественной войны и рассказывать об их жизни подрастающему поколению.

В Великой Отечественной войне участвовали 40 летчиков из Абхазии. В боях за освобождение Советского Союза принимали активное участие летчики Виктор Аргун, Мери Авидзба, Кязым Агрба, Герой Советского Союза Виталий Попков и многие другие. Они уничтожали самолеты противника в воздушных боях и на аэродромах, прикрывали сухопутные войска и объекты тыла от воздействия вражеской авиации, а также вели активную воздушную разведку.