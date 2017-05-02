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Туман над рекой

Синоптики: туман в среду может ухудшить видимость на дорогах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (457)
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Незначительные перепады температуры приведут к ухудшению погоды, сообщают метеорологи Абхазии.

СУХУМ, 2 май —  Sputnik. По сообщению метеорологов, в среду 3 мая на территории Абхазии ожидается пасмурная погода, местами кратковременный дождь и туман, из-за которого, по прогнозам синоптиков, может ухудшиться видимость на дорогах.

Атмосферное давление повышенное — 761 миллиметр ртутного столба.    

Ветер слабый, 3-5 метра в секунду. 

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +18˚С+20˚С.

Температура морской воды +12˚С, волнение слабое.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

В столице республики ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +19˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (457)


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