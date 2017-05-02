Синоптики: туман в среду может ухудшить видимость на дорогах Абхазии

СУХУМ, 2 май — Sputnik. По сообщению метеорологов, в среду 3 мая на территории Абхазии ожидается пасмурная погода, местами кратковременный дождь и туман, из-за которого, по прогнозам синоптиков, может ухудшиться видимость на дорогах.

Атмосферное давление повышенное — 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метра в секунду.

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем столбик термометра поднимется до +18˚С+20˚С.

Температура морской воды +12˚С, волнение слабое.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

В столице республики ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +12 ˚С, днем +19˚С.